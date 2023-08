Desenvolupen la primera candidata a vacuna contra l'Alzheimer

Una nova vacuna que afecta les cèl·lules cerebrals inflamades associades amb l'podria ser la clau per, segons una investigació preliminar presentada a les Sessions Científiques de Ciències Cardiovasculars Bàsiques 2023 de l'. Es tracta d'un vaccí desenvolupat en, en ratolins, per investigadors de la Facultat de Medicina de la, al Japó, que millora diverses patologies relacionades amb l'edat, com també ho són l'aterosclerosi i la diabetis de tipus 2.Els resultats apunten a una possible manera de prevenir o modificar la malaltia. El repte futur serà, segons afirma l'autora principal de l'estudi, la doctora, que assegura que es tractaria d'un gran pas endavant per "endarrerir la progressió de la malaltia o, fins i tot, prevenir-la”.Segons l'estudi, la vacuna SAGP va, proteïnes plegades de manera anòmala que provoquen l'Alzheimer, al teixit cerebral situat a la regió de l'escorça, responsable del processament del llenguatge, l'atenció i la resolució de problemes. A més, s'ha observat una, el tipus de cèl·lula glial més abundant al cervell, en els ratolins que van rebre la vacuna, així com una reducció d'altres biomarcadors inflamatoris, fet que demostra que la inflamació al cervell va millorar.També es va demostrar que laes localitzava molt a prop d'unes cèl·lules cerebrals especialitzades anomenades, que tenen un paper en la defensa immunitària del sistema nerviós central. La micròglia ajuda a eliminar la placa perjudicial formada per proteïnes; tanmateix, també desencadena una inflamació cerebral que pot fer malbé les neurones i empitjorar el deteriorament cognitiu d'una persona, cosa que podria ser una de les causes del desenvolupament de la malaltia d'Alzheimer.

