És una carretera japonesa o una muntanya russa?

Eshima Ohashi is a large, steeply-sloped bridge that spans Lake Nakaumi. pic.twitter.com/zeN487sDSx — Fascinating (@fasc1nate) July 27, 2023

Entre els municipis de, al nord-est delhi ha una carretera que és impossible que passi desapercebuda. És un dels ponts més impactants de tot el món, ja que la seva estructura és molt peculiar. Tant, que avui dia se li diu "".El seu nom oficial ésperò se'l relaciona directament amb el nom de muntanya russa. L'efecte òptic que provoca el pendent dede longitud fa pensar que la carretera acaba alEl pont rígidva ser construït entrei uneix les localitats de Matsue i Sakaiminato. És el. La construcció d'aquest pont té una explicació i és per a. D'aquesta manera, el flux de vehicles es desenvolupa de manera fluida."El pont de la muntanya russa" compta amb, girs i un gran desnivellA més, permet el. La curiosa estructura del pont ha estat triada com a escenari per al rodatge d'anuncis locals.