Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident amb quatre ferits

⚫ Tallada de nou l'AP-7 a Camarles en sentit sud per retirar vehicle accidentat i cua de gairebé 10 km#SCT #accident — Trànsit (@transit) August 2, 2023

Un accident entre un(Baix Ebre) ha deixatDels quatre, un home ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXIII enen estat greu, una dona ha estat traslladada a l'Hospital Verge de la Cinta en estat menys greu i hi ha un home i una dona en estat lleu que han rebutjat el trasllat.A causa de l'accident, el SEM ha activat dos unitats i un helicòpter medicalitzat. El xoc ha provocat ela Camarles en sentit sud per retirar el vehicle accidentat i hi ha una cua de gairebé

Altres notícies que et poden interessar