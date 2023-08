Dani Alves no recorre el seu processament per agressió sexual i vol «anar ja a judici»

Quin és el relat de Dani Alves?

aquest dimecres davant la jutge que l'havia citat per anunciar el seu processament per agressió sexual d'una jove de 23 anys a la discoteca Sutton de Barcelona . Segons recullen diversos mitjans, l'exjugador blaugrana s'ha acollit al dret de no declarar i, a través del seu advocat,, tampoc ha volgut recórrer l'acte judicial "per així agilitzar el procediment".perquè "confia en el fet que se l'absoldrà" dels càrrecs dels quals se l'acusa.La magistrada, del jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona, manté el brasiler en presó preventiva amb una fiança de responsabilitat civil deEl futbolista també s'ha volgut mostrar disconforme amb el relat de la jutge, però ni ell ni la resta de parts han anat més enllà.La compareixença ha durat menys d'un quart d'hora iQuan s'hagi repartit el sumari a la secció de l'Audiència corresponent, es donarà tràmit a la fiscalia i l'acusació particular perquè presentin els escrits d'acusació. Després serà el torn de la defensa.En l'últim relat de la nit fet pel futbolista,i que la seva "interacció" no va anar a més. Una versió, però, que desmenteixen les mostres d'ADN, ja que aquestes només poden arribar a la vagina si hi ha penetració, i que queda superada per la versió que ha donat la seva defensa durant davant el jutge.A més a més,a la noia la nit de la presumpta agressió recull que es va fer una ferida al genoll compatible amb el relat dels fets que ella fa, que és de picabaralla amb l'ex del Barça. I per acabar-ho d'adobar, els Mossos també han trobat set empremtes dactilars de la víctima que, per la seva localització, quadren amb la seqüència de moviments que descriu.

