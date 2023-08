Fitxa tècnica Títol: Coach nutricional. El negoci de les dietes online

Coach nutricional. El negoci de les dietes online Durada: 6:27 minuts

6:27 minuts Direcció: Marc Riera Margarit

Marc Riera Margarit Ajudant de rodatge: Rubén Castro Arans

Rubén Castro Arans Veu en off: Marina Salvador

Marina Salvador Producció: Ben Mirat per a Nació Amb el suport



Les empreses de complement nutricional utilitzen cada cop més lesper a arribar als seus possibles clients. A partir d'influencers i creadors de contingut intenten seduir a possibles clients perquè inverteixin temps i diners en aquestes dietes.. Tant a Instagram com sobretot a TikTok, els adolescents es troben exposats a missatges com aquest, els quals. L'assessorament nutricional fomenta, segons la dietista i nutricionista Laura Girona, la visió d'una imatge ideal, basada en un baix pes i creant unes percepcions errònies sobre la composició corporal de cada persona. El que, tot plegat,Yasmina Saus és lad'una d'aquestes marques: "Som entrenadors que ajudem i guiem, conscienciem i motivem... i sobretot ensenyem pautes per aconseguir els objectius de cadascú, en aquest cas de tipus alimentari". La seva formació i educació s'ha forjat a partir dels cursos de l'empresa per a la qual treballa i d'altres d'iniciativa individual. Això es veu reflectit a les seves xarxes socials, on publica recomanacions alimentàries i wellness.Jordi Mitjà, infermer especialitzat en TCA, contraposa la seva visió i alerta sobre els perills dels missatges que es comparteixen a la xarxa:. El punt de vista i recomanacions mèdiques poden evitar en molts casos que sorgeixinen aquelles persones que volen canviar els seus hàbits alimentaris o tractar el seu pes.Les xarxes socials cada vegada estan mési centenars de tendències del propi cos que generenen les usuàries i usuaris. La importància que se li dona a l'aspecte físic en aquests comptes dedicats al coach nutricional no fan altra cosa queque tan instaurats estan en la nostra societat, i que només acaben afavorint els negocis que treuen diners de la venda de dietes online. Les xarxes són part del problema i són imprescindibles per entendre els orígens, els perquès i l'auge dels trastorns alimentaris en els nostres dies.