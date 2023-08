Més censura dels talibans: cremen instruments musicals perquè consideren la música «immoral»

۱/۲د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت له لوري هغه سامان او الات تخریب شول چې د موسیقي او فساد د ترویج لپاره ترې استفاده کیدله. pic.twitter.com/E4TB4VrIdA — د امربالمعروف او نهی عن المنکر وزارت (@MOPVPE1) July 19, 2023

Prohibir la música

Els talibans continuen. Aquesta vegada el nou episodi ha siguten una foguera. Ho han fet a la província d', a l'oest del país, perquè consideren que laLa setmana passada vanper privar lesde socialitzar. Aquest dimarts, han decidit posar foc a instruments per evitar que soni la música., va dir, el responsable del Ministeri de Promoció de la Virtut i la Prevenció del Vici en la província d'Herat.Aquests són alguns dels instruments que ja no sonaran perquè estan cremats. Molts d'ells han estaten espais destinats a celebrarde la ciutat.Fa dos anys que prohibeixen, censuren, i priven a les dones de tots els seus drets. Això té lloc d'ençà que els. Una de les mesures que han imposat i afecta a tothom és la. La cremada d'instruments exemplifica l'atac que està patint l'art i la cultura a l'Afganistan.Als, insisteixen en el fet que no es toqui cap cançó. De fet, quan els talibans van estar també al poder fins a l'any, es va