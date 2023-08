Ataquen brutalment amb una pedra una joquei australiana per robar-li el cotxe

Mostra el teu compromís amb Nació.

Lade 31 anys,, va ser brutalment atacada amb una pedra el passat divendres per un grup d'homes que pretenien. La víctima va acabar, a més a més d'emportar-se un important ensurt.Mentreestava estacionant davant de casa seva, un cop a la finestra del costat del copilot la va alertar: "De sobte, el vidre de la finestra es va fer miques", ha explicat la víctima. Va ser en aquest moment quan la jove va veure que no era un sol individu qui l'estava atacant: "". Els agressors van començar a riure quan la van veure dins el cotxe.La joquei australiana va intentardel vehicle, però ha explicat que elsli ho van impedir. "El vaig encendre, però amb l', em vaig oblidar inclús trepitjar l'embragatge per iniciar la marxa", ha apuntat. Els homes que la van assaltar van començar a colpejar la porta fins a obrir-la, mentre li deien:. "Jo estava aterrida, eren literalment com una manada de coiots que anaven de caça", ha afirmat la víctima.Els agressors van: "Em van trencar el nas per tres punts diferents, em van destrossar el llavi i em van trencar diverses dents. Vaig posar el cotxe en marxa, però em van bloquejar el pas", ha narrat Wiseman.Com ella va fer sonar elalguns membres d'una caserna militar s'hi van acostar i finalment els agressors van. Uni a avisar a la parella d'ella, que estava dormint a l'interior de la casa.El fet ja és investigat per la. Així i tot, la joquei australiana té "diversos", a més de les lesions físiques al rostre. La víctima ha volgut reivindicar la problemàtica que pateixen les dones quan van pel carrer o, en aquesta ocasió, dins del cotxe: "És una bogeria pensar que no estàs segura ni tan sols asseguda en el teu cotxe". Cal apuntar que episodis com aquests tenen lloci no surten a la llum.