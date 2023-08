Coca-Cola Europacific Partners, de Sol Daurella, compra l'embotelladora de les Filipines

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

La companyia, que presideix l'empresària catalana, continua la seva expansió pel continent asiàtic. La que és la principal embotelladora de Coca-Cola al mónel 60% de l'embotelladora de la marca a les, Coca-Cola Beverages Philippines. El 40% restant serà propietat del grup Aboitiz Equity Ventures. Així ho ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.Sol Daurella és una de lesde Catalunya i l'estat espanyol. La seva nissaga prové del negoci bacallaner per part paterna i del tèxtil i financer per la branca materna. Però en l'ascens econòmic de l'empresa familiar, Cobega, hi ha una data cabdal en el negoci familiar, el 1951, quan els Daurella van aconseguir la llicència per embotellar la Coca-Cola a Catalunya, atorgada pel govern espanyol. A diferència d'altres beneficiaris, els Daurella coneixeien el sector de l'embotellament i van seguir l'estratègia d'adquirir altres embotelladores de l'estat, fins que aconsegueixen fusionar les existents a Espanya.La història de l'imperi dirigit per Sol Daurella és la d'una contínua expansió. De la Coca-Cola Iberian Partners es va transformar en Coca Cola European Partners i amb posterioritat es va rebatejar com a Coca-Cola Europacific Partners. Aquí podeu trobar més informació sobre la història de la nissaga i el creixement del negoci familiar.