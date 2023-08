«Good Omens 2»: Crowley i Aziraphale s’estimen, i Neil Gaiman em pagarà el psicòleg

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Un àngel i un dimoni. Contra tot i contra tothom.Gens malament com a punt de partida d’una història d’amor. Al cap i a la fi,(American Gods, Coraline, Stardust i The Sandman) ho tenia tot de cara per explicar una de les relacions homoeròtiques més especials dels últims anys televisius. Només s’hi havia d’atrevir. I sort que ho ha fet, perquè la segona temporada dede què els autors de fanfiction es podrien haver imaginat mai. Sis capítols de construcció d’una parella que va més enllà d’allò platònic, d’allò físic, i fins i tot d’allò romàntic. I que. I em pagaràs les sessions de psicòleg que necessito per refer-me d’això que has perpetrat.En la seva primera temporada, la sèrie basada en la novel·la homònima que Gaiman havia escrit amb el seu malauradament desaparegut company de l’ànima,jugava al mateix que les novel·les de Douglas Adams.les històries entrellaçades, explicades amb una fina ironia britànica, entortolligades amb reflexions filosòfiques sobre la religió, l’univers, i l’ésser humà són increïblement enrevessades.És per això que de les adaptacions d’Adams funciona Dirk Gently’s Holistic Detective Agency —tot i que rere la sèrie de Netflix hi ha Max Landis, un personatge increïblement desagradable— i no tant A Hitchiker’s Guide To The Galaxy.I ho va demostrar amb una primera temporada que no només va satisfer els fans del llibre —impossible— i honrava la memòria del seu difunt amic Pratchett, sinó que, a més, era una sèrie emocionant, divertida, i que aguantava excel·lentment el format.Bàsicament perquèLa del dimoni Crowley i l’àngel Aziraphale —a qui donen vida David Tennant i Michael Sheen,Dos excel·lents actors que, com a grans intèrprets, van saber llegir entre línies prou per entendre que els seus dos personatges estaven vivint una versió fantàstica de Brokeback Mountain.a amb una successió apoteòsica de cinisme i optimisme demolidora. De la primera temporada de Good Omens funcionava sobretot això:En els primers sis capítols, Gaiman havia construït la relació en els mateixos grisos de la novel·la. Però en la lectura entre línies hi havia una clara tensió romantico-sexual no resolta que semblava haver de culminar en algun moment. Tot i que, clar, també era palpable en les quatre temporades de Sherlock, i, en canvi,al 221B Baker Street que havien imaginat per a la BBC Steven Moffat i Mark Gatiss. Bàsicament, perquèa la relació amb clar subtext homoeròtic entre els seus dos protagonistes.Per sort,I ha entès millor els seus personatges. Cosa que el converteix automàticament en un millor narrador i guionista. Que ja ho sabíem, perquè com a novel·lista és un dels noms recurrents als millors rànquings literaris de ciència-ficció i fantasia. Però, a part,I ara, amb aquesta segona edició de les aventures de Crowley i Aziraphale, ha evidenciat un domini absolut de la seva història i també del seu públic.Perquè sí, la filosofia i la religió estaven molt bé. Sempre a favor de rajar de l’església amb qualsevol pretext.Però aquí ja no hem vingut a jugar a ser Déu —mai més ben dit—; ara s’ha convertit oficialment en un drama romàntic. Perquè Neil Gaiman ho ha abraçat. Perquè milers de fans el van escriure a les xarxes, i perquè es dedica a fer callar nazis anti-LGTBIQ+ a base de tuits.Millor que en el fanfiction, sí. Una exploració bellíssima dels clarobscurs de dos personatges que es troben en l’abisme radical que els separa. Una tesi sobre la fina línia entre allò platònic i allò romàntic, subratllada per una subtrama lèsbica que entendreix el cor i que serveix de mirall dels protagonistes.s, els obstacles, la maldat, i fins i tot la mateixa deïtat.Crowley i Aziraphale són els protagonistes indiscutibles, iHem vist néixer un tàndem interpretatiu èpic, amb tanta química que és impossible no creure en les profunditats de la seva relació. Tennant s’ho passa apassionadament bé interpretant les esquerdes rebels de Crowley, mentre que Sheen insufla Aziraphale amb una tendresa trencadora., i balancegen tan bé les escenes que costa entendre que no s’aposti —encara més— per projectes compartits. N’hi ha una en l’últim capítol que em va tenir literalment a terra, amb els ulls plens de llàgrimes, maleint Gaiman davant el televisor.Més enllà d’ells dos, queda poc lloc per a res més.existeixen únicament pel benefici de l’àngel i el dimoni. Un risc comprensible, lògic fins a cert punt, però que fa trobar a faltar —una miqueta— aquella qualitat més mística i misteriosa de la sèrie. Potser perquè, amb aquests sis capítols nous, no hi ha una base literària de la qual partir —l’adaptació del llibre acabava amb la primera. O potser perquè Gaiman ho ha engegat tot a la merda i ha volgut escriure la seva millor història d’amor.Tan rodona que estem reclamant a crits una tercera temporada que, amb les vagues, no sabem quan arribarà. Ni si arribarà.per tornar a veure Crowley i Aziraphale —els dos protagonistes de la història d’amor més gran que mai han vist el cel i l’infern.