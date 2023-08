S'intensifiquen els controls a l'Ebre per prevenir nous brots de grip aviària

Mostra el teu compromís amb Nació.

ha intensificat a lesdeel control i la recerca d'ocells malalts o morts al medi natural perde. La finalitat es aïllar-los ràpidament i analitzar si són animals afectats pel virus.D'aquesta manera es minimitza el risc que la grip aviària es puga transmetre a l'aviram, com també a les persones. De fet, la setmana passada es van localitzar dos xatracs més,, a la bassa de les Olles dei al, a la comarca del. El Departament ha ampliat el radi d'afectació i confinament de 30 dies que requereix el protocol –un radi de 10 km del focus-. Hi ha 22 granges confinades més (40 en total) i 180 punts més d'autoconsum aïllats (680 en total).Com ha apuntat eldelsa les, s'ha incrementat el personal que treballa en la recerca i anàlisi d'ocells morts o malalts, sobretot a la zona del, on han aparegut els brots de grip aviària les últimes tres setmanes, "per fer un seguiment molt més acurat".Això permet "detectar més de pressa" qualsevol focus i fa també que es puguen identificar animals malalts que potser no s'haurien analitzat "en altres circumstàncies", tot i que la majoria dels casos, després de les anàlisi que es fan al Laboratori Central de Veterinària del govern espanyol, resulten negatius, com ha remarcat Gómez. "Ara és el que s'ha de fer, és a dir, tot animal sospitós analitzar-lo", ha insistit.Gómez ha recordat que el protocol de. "És una mica el mateix que fem durant tot l'hivern de forma més quirúrgica. Tornem al format hivern i totes les granges ja saben perfectament com funcionar, estan preparades", ha contat.