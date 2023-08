I ara, ja vols jugar com una nena?

Mostra el teu compromís amb Nació.

Un cartell amb la frase "" ocupa part de la façana del. D'entrada, impacta que un espai cultural tingui col·locat al portal un aforisme d'aquesta mena. De fet, qui no ha estat mai víctima d'aquestes? Per això, el Palau Robert, juntament amb la, ha decidit crear una exposició amb l'objectiu de: "Al pati de l'escola, al carrer, a la plaça, a casa, al camp, a la pista… Juga com una nena, sempre! Perquècom Laia Sanz,com Alexia Putellas icom Aina Florenza". I així és com, precisament, es dona la benvinguda a l'exposició Jugo com una nena! als visitants que es volen endinsar en aquesta experiència immersiva que preténLesdel Palau Robert, dividides en, s'omplen de. Tot just quan entres al, una paret amb gràfiques, interactius i preguntes ja et posa a prova: "Què ha passat amb el nombre de noies que fan esport en clubs federats els últims deu anys?", "Quins esports practiquen més les noies?", "Quin és el percentatge de noies que aposten pel Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport?". Una vegada contestades —les respostes no deixen pas indiferent—, es considera que els assistents ja estan preparats per començar l'aventura. Així, dues portes —en una hi posa "esport femení" i a l'altra "esport masculí"— donen accés a l'experiència immersiva. Ara bé, per passar-hi cal contestar una pregunta més: "". De fons, una nena d'uns nou anys que visita l'exposició amb el seu avi exclama tota convençuda: "". I efectivament, són els nens, però en aquesta exposició "tothom haurà de fer el camí de les nenes per saber què se sent. Per tant,", explica la comissària de l'exposició, Laia Tudel, també periodista esportiva.A partir d'aquí, comença la, i no pas en sentit metafòric. Elsimula una cursa i: els insults i els estereotips cap a les esportistes, la diferència salarial respecte als nois, la presència femenina a les institucions i els oficis de l'esport o la repercussió i el tractament de l'esport femení als mitjans de comunicació. A la meta, tres pantalles esperen, quei protagonistes de la cursa. Com si fos una història d'Instagram,a través dels monitors. Al costat de les pantalles,. A terra, un grup d'infants d'entre sis i nou anys d'un casal d'estiu observa la monitora mentre els llegeix la frase "un dia em van preguntar si el meu marit m'havia donat permís per córrer el Dakar", de la pilot de cotxes i motos: "Creieu que una noia ha de demanar permís per fer esport?, pregunta la monitora, i un dels nens respon: No, perquè les noies també poden fer esport!". Al capdavall, no tot està perdut. Després, però, la monitora afegeix: "I mireu esport femení a la televisió a casa?", i una nena respon amb innocència: "No, només masculí!".", versa l'entrada del, el més lúdic i que tampoc no deixa indiferent. En aquest àmbit, els visitants tenen el privilegi d'. Una parella de joves prova de fer cistelles per igualar la basquetbolista, un pare i una filla a sobre d'unes bicicletes intenten superar la ciclistai tres nens amb la seva mare imiten la waterpolista. Si ja sembla prou difícil igualar els registres de les esportistes, encara ho és més l'altre repte que es proposa: en una cabina de ràdio, els visitants han d'aconseguirels acompanyants a la prova. Un grup d'amics d'uns 12 anys ho proven, però no se n'acaben de sortir: "Laia, ets una fluixa! Marc, prova-ho tu", interromp un dels nois des de la cabina. Repte no aconseguit. Senyal que encara queda molta feina per fer.I l'posa en relleu aquesta premissa, queaixí com cal. Amb un punt de nostàlgia, l'espai recrea la típica habitació de qualsevol infant: pòsters d'esportistes i tauletes amb la retransmissió de partits. Al contrari de la vida real, els protagonistes, en aquest cas, són esportistes femenines. Anhelem el dia en què la canalla tingui a l'habitació un pòster de Laia Sanz o Itziar Llobet, així com ja en pengen de Messi o Cristiano. Amb esperança, de sobte, senten la nena acompanyada de l'avi que diu de fons: "Jo vull una habitació així!".Com a cirereta, al final del recorregut els visitants es poden fer fotos al. I d'aquesta manera es completen elsque la formen: apoderar les noies, crear noves referents, ampliar la mirada sobre l'esport, donar visibilitat a l'esport femení, l'esport de i per a tothom i l'esport sense prejudicis ni estereotips. I un missatge a l'última paret conclou: "Ara que sabem que a les nenes ens agrada l'esport, que les noies sabem fer esport i que les dones guanyem fent esport,". Malgrat que ja fa unes dues setmanes que es va inaugurar i que ja ha començat l'agost, l'exposició rep força públic i les visites van a l'alça, indiquen des de l'organització. Amb tot, una de les responsablesi de la recent Medalla d'Honor en la categoria Or que li ha atorgat el Parlament de Catalunya . Cal recordar que, gràcies als assoliments i les reivindicacions d'aquest equip, l'esport femení està en auge i comença a tenir cabuda en la societat.—i no només per a nens d'entre 6 i 14 anys, especialment, com es recomana— abans del. I ara, ja vols jugar com una nena?