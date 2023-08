Donald Trump, imputat per intentar revertir els resultats de les eleccions del 2020

L'acusació

L’expresident dels Estats Unitsha estat oficialment imputat per intentar revertir els resultats de les eleccions nord-americanes del 2020. Trump, que s'enfronta al seuen quatre mesos, fa front arelacionats amb l ’assalt violent al Capitoli del 6 de gener del 2021 , amb el que es va intentar evitar la certificació dels resultats.El candidat republicà haurà de comparèixer a unde districte deaquesta les quatre hores de la tarda perquè se li llegeixin els càrrecs. El cas per l’assalt al Capitoli i els intents de qüestionar els resultats electorals és el tercer que s’obre contra Trump en els últims mesos, després deli el de laLad'aquest tercer judici, però, és superior a les dues acusacions anteriors. Se l'assenyala per haveri aquesta és una qüestió extremadament. Quan va perdre el magnat a les eleccions del 2020 enfront del, va arribar a conspirar per aque ell mateix va arribar a dirigir. A més a més, va mentir reiteradament sobre el resultat de les eleccions mentre conspirava perde les urnes a favor seu.Ende 45 pàgines, s'apunta que Trump va perdre els comicis: "L'objectiu de la conspiració va ser, utilitzant a consciència consignesd'un frau per a obstruir la funció del Govern federal de recol·lectar, comptar i certificar els resultats", menciona el text.D'aquesta manera, el gran jurat l'acusa d'escampar "mentides" relacionades amb el fet que hi havia hagut un frau electoral i, per tant, la victòria realment era del seu partit., assenyala el text.