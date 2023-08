Catalunya tanca el juliol amb un repunt de l'atur però amb rècord d'ocupació

On es nota l'ascens de l'atur?

però amb rècord d'ocupació. Durant el setè mes de l'any, hi havia 3,75 milions de treballadors,(un increment del 0,29%), el sisè increment mensual consecutiu i el tercer rècord històric de la sèrie seguit. En comparació amb el 2022, hi ha 103.185 feines més (un augment del 2,8%).Amb tot, al juliol s'ha trencat la dinàmica a la baixa de l'atur dels darrers cinc mesos amb un repunt de 1.612 persones apuntades a les llistes dels serveis d'ocupació.el nombre de desocupats queda en 331.356, la xifra més baixa des del mateix mes del 2008, quan hi havia 321.964 aturats. El total d'aturats s'ha reduït 10.035 en els últims dotze mesos (un descens del 2,94%).El mercat de treball(amb més de 3.300 persones registrades). Un repunt de la desocupació en plena campanya d'estiu era poc freqüent en un mes de juliol des de 2010, però que sí que era habitual en la dècada dels 2000.En aquest mes, s'ha anotat el tercer rècord consecutiu de la sèrie històrica amb 3.753.713 empleats que cotitzen a Catalunya.s'ha notat en tots els sectors d'activitat menys en l'agricultura (cau 59 persones). En el sector serveis, constaven a les llistes 238.625 persones, xifra que representa un increment de 1.468 desocupats. En el sector de la indústria hi havia 36.693 persones registrades (sumen 159 més) i a la construcció, 25.789 (és a dir, 246 persones més).

