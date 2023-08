Almenys un mort i catorze ferits en una explosió en un edifici de Valladolid

En toda la zona afectada siguen trabajando los servicios de emergencia.

Rogamos sigan las indicaciones de los profesionales que se encuentran en el lugar y eviten aproximarse al mismo. pic.twitter.com/Mf8tBnFDUS — PoliciaValladolid (@PoliciaVLL) August 1, 2023

i catorze ferits aquest dimarts al vespre. Segons informen els serveis d'emergència i l'ajuntament de la ciutat de, l'explosió ha destrossat un edifici d'habitatges de diverses plantesmolt a prop del Paseo de Zorrilla. Encara es desconeixen les causes exactes de la deflagració, però tot apunta a una explosió de gas.Els bombers de ValladolidDe les catorze persones ferides, deu han necessitat ser ingressades a l'hospital. Els més greus són un pare i un fill que es troben ara mateix a l'UCI. La detonació va ser molt intensa i va originar un incendi que va arribar "fins a dalt de tot de l'edifici", segons els bombers.Diversos veïns de l'edifici han hagut de fugir saltant per la finestra perquè les flames s'han propagat molt de pressa. Alguns d'ells explicaven als mitjans que es trobaven a prop que "no sabien ni com havien pogut sortir". En declaracions a Europa Press, una veïna en concret relatava que en el moment de l'explosió, tota la façana principal va començar a caure o a esclatar en flames.i els serveis d'emergències segueixen intentant localitzar totes les persones que vivien a l'edifici.

