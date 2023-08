Condemnen una dona a un any de presó per tallar les vies de l'AVE a Girona per la sentència de l'1-O

El Jutjat Penal número 5 de Girona ha condemnat aquest dimarts una dona a un any de presó per desordres públics durant la protesta que va tallar les vies de l'AVE a la ciutat després de la sentència de l'1-O. La condemnada va participar en la protesta que el 14 d'octubre va marxar sobre les vies del tren de Girona, on manifestants van fer i incendiar barricades.



El grup de suport a la protestant ha explicat en un comunicat que la condemna també l'obliga a afrontar una indemnització a Renfe d'una "quantitat indeterminada", tot i que la sentència no contempla el delicte de danys a les vies. Per això, el jutjat ha descartat que hagi d'indemnitzar a Adif.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

El mateix grup ha anunciat que està preparant uni ha compartit que considera que les imatges de la protesta en les quals es basa la sentència