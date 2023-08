Detingut un avi de 77 anys a Llívia assenyalat com un dels venedors de droga més actius a la zona

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Elsd'Esquadra vanaquest dilluns aunque assenyalen com un dels. La detenció és resultat d'una investigació oberta el passat mes de març després de tenir indicis de la presència d'un home que traficava amb droga entorn dels carrers Raval i Estavar de Llívia.Amb aquesta informació, la policia va efectuar diferents dispositius policials a la zona que van permetre interceptar tres compradors que li havien adquirit fins a cinc dosis deperen diferents dies. A més, els agents van esbrinar que el traficant també venia droga al detall a consumidors de laper la zona delD'aquesta manera, els Mossos van procedir a la sevaaquesta Llívia com a suposat autor d'un. A més, la policia va fer una entrada i perquisició al domicili del detingut on es va comissar, una peça deen forma dede, una bàscula de precisió,i diferentsper manipular la droga i embolcallar-la en petites dosis per a la venda al detall.El detingut passarà avui a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà.