Repunt de la violència masclista a l'estiu: vuit dones assassinades aquest juliol a l'Estat

El negacionisme, obstacle per erradicar la violència de gènere

El balanç de la violència masclista a l'estat espanyol el que portem d'estiu és esfereïdor: el. D'aquestes vuit, tres tenien menys de 30 anys, i quatre han deixat menors orfes. Es dona la circumstància, a més, que només una de les dones assassinades havia presentat denúncia prèviament. Si sumem les dades a les de la resta d'aquest any, la xifra s'enfila fins als 31 assassinats masclistes, 1.215 des que va començar a registrar-se aquest tipus de violència l'any 2003.A causa d'aquest increment de casos, elha convocat aquest dimarts unper fer balanç de la situació. Segons ha assegurat la delegada del govern espanyol contra la Violència de Gènere,, el juliol i els mesos estivals en general són unpel que fa a la violència contra les dones. Les vacances provoquen que les hores de convivència entre agressor i víctima augmentin, i amb ella els casos de violència masclista.Tot i les vuit víctimes, Rosell ha manifestat que, en el sentit que cada cop surt més a la llum la violència masclista i hi ha menys víctimes assassinades". Les dades d'aquest juliol són lleugerament millors que les del mateix mes de la sèrie històrica. Les últimes dades anuals publicades, les del 2022, confirmen aquesta, amb la segona dada anual més baixa des que es tenen registres.Rosell ha situat la lluita contra el negacionisme de la violència masclista, davant del qual "". La delegada ha posat el focus sobretot a la. Els missatges que arriben a la joventut, ha dit, "no poden ser de relativització" d'una problemàtica que ha qualificat de "sistèmica". De la mateixa forma, ha recordat que la violència de gènere no són només els assassinats, que només són la punta de l'iceberg. En aquest sentit, Rosell ha assenyalat que "".