Dia 1 de «risc veritable»: tres incendis arreu del país

La importància de les franges de protecció

Tres incendis a Catalunya en el primer dels quatre dies deque s'espera al país. I és que està previst que fins a la matinada de dijous continuï bufant un vent de mestral moderat i serà aleshores quan la força deli la situació es pot complicar, tal com ha explicat el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre, Ricard Expósito, al Perelló.Aquest dimarts al matí es declarava el primer dels tres incendis que han mantingut en alerta ADF, Bombers i Agents Rurals arreu de Catalunya. Un possible tractor ha estat el detonant perquè les flames s'escampessin per Miami Platja, a Mont-roig del Camp. El foc hauria afectatde vegetació i s'ha hagut de tallar l'autovia A-7 per la proximitat de les flames. S'Poca estona després, han saltat les alarmes al sud. Els bombers encara treballen per esclarir la causa del segon incendi que s'ha declarat entre el Perelló i l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. En aquest cas, la ràpida actuació dels ADF ha estat clau per evitar que la tragèdia fos extrema. En l'últim recompte i amb el foc estabilitzat, haurien cremat prop ded'un potencial de 400. En aquest cas s'han mobilitzat 32 mitjans terrestres i 9 d'aeris per apagar les flames.Finalment, a primera hora de la tarda, l'atenció s'ha traslladat a tocar del massís de Montserrat en un incendi a Collbató que ha obligat a tallar l'A-2 durant dues hores per la proximitat de les flames a la via i també a algunes cases. S'han mobilitzat fins a 22 dotacions terrestres, que ja han estabilitzat el foc.Tant a Mont-roig del Camp com al Perelló, el Centre d'Emergències CECAT ha activat eld'algunes urbanitzacions de manera preventiva pel fum que els podia arribar. En tots dos casos, amb els focs estabilitzats, s'han aixecat les restriccions.El cap dels Agents Rurals a l'Ebre, Miquel Àngel Garcia, ha recordat la importància de mantenir "franges de protecció" entorn de lessobretot en zones com la del foc en què hi ha moltes construccions disseminadesCom ha recordat Garcia, és una mesura de seguretat per protegir els béns, els propietaris i també per garantir les vides dels veïns si s'hi han de confinar.Com han de ser aquestes franges? Han de teniral voltant de la construcció, el que significa "rebaixar tot el que és el combustible forestal,els arbres, dl". Així es protegeix la construcció i també s'evita que qualsevol activitat humana al voltant de lesi cases pugui produir un incendi, o "disminueix la probabilitat que arribi a la zona forestal i esdevingui un incendi forestal".