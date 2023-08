Cartell de la Mercè 2023: per Chamo San

Qui és Chamo San, autor del cartell de la Mercè?

Chamo San, il·lustrador del cartell de la Mercè 2023 Foto: ACN

Descarregar el cartell de la Mercè 2023 en PDF

Fa uns dies l'Ajuntament de Barcelona va fer públic el. L'autor, el dibuixant i il·lustrador, que ha creat un gran castell on es combinen, d'edats i sensibilitats diverses, que representen lade laa laEl cartell elaborat per Chamo San també compta ambde les festes de la Mercè. Per exemple, s'homenatja el cartell del 2005 fet per América Sánchez, el de Miguel Gallardo del 2016 i el de Damià Carulla del 1985. Però també hi ha il·lustrada la protagonista del cartell del 2018.D'altra banda, la il·lustració incorporaa tall d'homenatge. Entre aquestes, el Juanito, del bar Pinotxo de la Boquera, de qui tant s'ha parlat els últims mesos des que els seus nebots van agafar el relleu, fins que finalment va morir.Barceloní nascut el, Chamo San és l'autor del cartell de les festes de la Mercè d'aquest 2023. Va estudiara Barcelona i també a l'. Fa uns anys que compagina els seus projectes personals i exposicions en galeries amb encàrrecs d'il·lustració per revistes, editorials i empreses del món de la publicitat.Un dels objectius de la il·lustració és representar elque té la festa major de la capital catalana. Segons va explicar l'autor, la Mercè és la suma de la, a més de l'aportació de diferents col·lectius artístics.Com és habitual, el cartell de la Mercè d'enguany està disponible en. El podeu trobar a continuació.

Cartell de les festes de la Merce by naciodigital on Scribd