Què són els flavonoides i per què són tan saludables?

Quan ets petit sempre et diuen que has de menjar moltaperquè és molt saludable . El que no es diu tant és quin és el motiu i, un d'ells, és que aquests aliments contenenque aporten nombrososEls flavonoides estan presents en múltiples aliments. Són tan saludables fins al punt que poden contribuir ai altres malalties. Concretament, sónpresents en elsEntre les seves bondats es troba la sevaA més a més, alguns estudis més recents suggereixen que pot ajudar també acom l'alzheimer i la deterioració cognitiva. També s'utilitzen per al tractament d'alguns tipus de càncer.Per comprendre per què els flavonoides poden arribar a prevenir aquest tipus de malalties, primer s'ha de conèixer que són els. Els radicals lliures són un tipus de molècula que s'elabora durant el metabolisme normal de les cèl·lules i que, influïdes per factors com l', poden acumular-se en les cèl·lules i danyar a altres molècules,i altres malalties.Per a combatre els efectes negatius dels radicals lliures, el cos genera, que són substàncies que retarden els danys en les cèl·lules. L'interessant és que elsi evitar el mal cel·lular que produeixen. A més, s'ha comprovat que són capaços d'estimular la síntesi d'uns certs enzims que també són antioxidants, per la qual cosa es pot dir que la seva acció és doble.