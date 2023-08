El teu ajuntament està ofegat pels crèdits? Barcelona és la ciutat de l'Estat que més infla el deute

Com ha variat el deute de cada ajuntament l'últim any i durant l'últim mandat

Quins són els ajuntaments amb més i menys deute?

Quant han retallat o incrementat el deute públic, de mitjana, els alcaldes de cada color polític, durant l'anterior mandat?

Els ajuntaments catalans tenen, segons dades de tancament de 2022, pocs mesos abans de les eleccions municipals. De fet, si es comparen aquestes quantitats amb les de finals de 2018 -poc bans d'iniciar-se l'últim mandat-,durant aquests darrers quatre anys en què han hagut de fer front als efectes de la. La meitat d'ajuntaments, en canvi, han aconseguit reduir l'endeutament, mentre que la resta s'han mantingut igual, majoritàriament perquè estaven sanejats d'inici.L'evolució de les finances municipals no ha estat lineal el darrer mandat, segons les dades recopilades pel Ministeri d'Hisenda i publicades recentment. A finals de 2018, els ajuntaments catalans mantenien conjuntament deutes per valor de 3.425 milions, una quantitat quedurant els següents tres anys.en 376 milions, perdent part del terreny guanyat anteriorment. Així i tot, els crèdits pendents segueixen essent 174 milions inferiors que abans de les eleccions municipals del 2019.Aquest viratge es deu en bona mesura a la situació de l'. La capital catalana havia mantingut el deute força estable en poc més de 800 milions, entre 2018 i 2021, peròde forat. Encara se situa per darrere de, que manté un deute de 1.738 milions, però,, en 280 milions. La capital espanyola, en canvi, la reduït en 1.023 milions durant aquests quatre anys, com també, que l'han retallat en 204 i 33 milions, respectivament.Per darrere de Barcelona, els ajuntaments més endeutats del país són(117 milions),(105 milions) i(101 milions). Això és en termes absoluts, però, si es té en compte la població, cada barceloní deuria 683 euros. Molt per darrere que altres municipis més petits com, al Ripollès, amb un deute de 3.103 euros per habitant; els, a l'Urgell, amb 2.696 euros per habitant; o la, a l'Alt Urgell, amb 2520 euros per habitant.Pel que fa a l'evolució del deute municipal entre tancament de 2018 i tancament de 2022, per darrere de Barcelona se situa, que ha incrementat el deute en 12,6 milions, seguit de(+11,3 milions);(+9,4 milions);(+8,7 milions);(+7,4 milions); i(+7,2 milions). Per contra, aquella que l'ha aconseguit retallar més és, on s'ha reduït en 78,6 milions durant el mandat, més que ha(-45,8 milions),(-27,4 milions),(-26,2 milions),(-22,4 milions) i(-21,3 milions).Pràcticament tots els partits amb certa implantació territorial disposen d'ajuntaments on han incrementat i reduït el deute. Ara bé, les proporcions varien en funció de cada color polític. Si es tenen en compte els municipis amb més de 10.000 habitants, els consistoris que globalmentsón aquells que, durant l'anterior mandat, tenien. Així consta tant si es calcula com la mitjana o com la mediana dels euros per habitant que han variat en els deutes locals dels seus consistoris entre 2018 i 2022.Els tercers que més han retallat el deute són els alcaldes de Junts, mentre que, en termes globals. En realitat, quatre ajuntaments dels comuns l'han incrementat i quatre més l'han reduït, però aquells que han inflat el deute ho han fet de forma notable. I no només a Barcelona, sinó també a, mentre que només al'han fet retrocedir de forma significativa. L'únic consistori mitjà de la CUP,, ha aconseguit evaporar la meitat del deute: de 10,4 a 5,1 milions.Sigui com sigui, sí que hi ha una tendència a una major retallada del deute en. I en tot cas, no sembla que aquestes polítiques de deute tinguessin gaire impacte en el resultat electoral del passat maig, ja que, en funció de si van inflar o reduir els crèdits pendents d'amortitzar. No hi ha correlació tant si es mira de forma agregada com segons el color polític del consistori.No són els ajuntaments els únics ens locals que tenen deutes pendents a tancament del 2022. Lesestan força sanejades i només de la Lleida en té per valor de 36,4 milions i la de Girona, de 6 milions, però la de Barcelona només deu 1,7 milions i la de Tarragona, pràcticament res. Ara bé,, quasi tant com l'Ajuntament de la capital, i elamb més crèdits pendents és el del(3,3 milions).