Un jugador es desmaia i perd el coneixement en mig d'un partit de l'ATP

Yibing Wu was leading Watanuki 4-1, but collapsed in Washington.



He was forced to retire from the match.



This is something you never want to see.



Send him your prayers. 🙏🏼



: el tenistaes va desmaiar mentre jugava un partit. Les altesi la humitat van provocar que l'asiàtic arribés ai s'hagués de retirar del partit disputat ahirque el tenista es desmaia en un dels tornejos oficials, de fet, és laen menys d'un mes.Mentre competia contra el japonèsi el dominava avançant-se al marcador per 4-1,va patir el desmai. Va passar quan el tenista número 90 del món es dirigia cap a laen un dels descansos. Quan ja hi estava arribant, el jugador va començar a. És en aquest moment quan ell mateix intenta ajudar-se amb la cadira per, però no ho va aconseguir.L'esportista va acabara sobre la cadira. Per sort, al costat hi havia un delsde la pista, que va intentar aixecar-lo i, ràpidament, va acostar-se elper atendre'l.Evidentment, el jugador no va poder continuar el partit contra el japonès i va haver de. Cal apuntar que no és la primera vegada que el tenista es desmaia. Ja va passar aquan jugava contra Frances, per un problema. Hores després de l'incident es va conèixer que el seudel que hauria de ser.