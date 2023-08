​El Parc de l'Alt Pirineu celebra 20 anys amb el repte de combinar conservació i turisme sostenible

El riu més ben conservat de Catalunya

El Parc Natural de l'Alt Pirineu està d'aniversariVa ser creat l'1 d'agost del 2003 i aquest dimarts s'han programat diferents actes per celebrar els, entre els quals la inauguració d'una escultura de ferro commemorativa a Àreu, al Pallars Sobirà.En el moment de la seva declaració es va convertir en l'amb 69.850,38 hectàrees protegides, Arran d'una ampliació feta el juliol del 2018, el parc compta amb una superfície encara superior arribant a les 79.317,21. Destaca per les extenses pastures i animals tan emblemàtics com el gall fer, el trencalòs o l'os bru i encara el futur amb el repte de continuar combinant conservació i turisme sostenible, en un espai que repAl projecte de rebre la certificació de lase li sumen iniciatives com la d'aspirar al reconeixement de(riu salvatge) a l'Alt Noguera, els 30 primers quilòmetres de la Noguera Pallaresa, considerat el riu més ben conservat de Catalunya . També opten a seri, juntament amb el Parc Nacional d'Aigüestortes, esdevenir l' àrea de protecció lumínica més important d'Europa El delegat del Govern a l'Alt Pirineu i Aran,, ha dit que el parc natural "és una eina de país" i ha de servir per dinamitzar aquest territori i compatibilitzar la conservació amb el desenvolupament social i econòmic i n'ha destacat l'activitat humana com a peça fonamental. Està format per: Alins, Alt Àneu, Esterri d'Àneu, Esterri de Cardós, Farrera, la Guingueta d'Àneu, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Soriguera, Sort, Tírvia i Vall de Cardós. I: Montferrer i Castellbò i les Valls de Valira.Les primeres dades que es tenen de visitants són del 2017 quan se'n van registrar 314.000. L'any 2022 es van sumar 345.618 persones. Aquestes dades es calculen d'acord amb els visitants atesos als centres d'informació, oficines d'informació d'ajuntaments i del parc, i persones que són detectades pels comptadors situats en pàrquings i senders.