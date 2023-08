Continuem treballant en l'incendi que afecta una zona de vegetació entre el Bruc i Collbató. Activades 19 dotacions terrestres i 8 #maer.

El foc progressa lentament i no afecta edificacions properes. pic.twitter.com/jCchn7gTrk — Bombers (@bomberscat) August 1, 2023

Elshan mobilitzat, per ara, 19 dotacions terrestres i vuit mitjans aeris per apagar. La via haen tots dos sentits de la marxa.Tal com han informat des del cos d'emergències,Per les imatges facilitades pels mateixos agents dels Bombers,Segons els agents, el focproperes que hagin quedat. La prioritat del cos és, en un barranc. Els agents asseguren que és l'si gira amb l'entrada de la marinada.

Altres notícies que et poden interessar