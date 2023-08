La platja paradisíaca de la Costa Brava amb aigua turquesa i poc massificada

Hi ha gent que amb un record en tenen per tota una vida. D'altres, amb una cala a la Costa Brava també en farien prou. La Cala Taballera n'és el resultat: un record de per vida fet d'aigua cristal·lina i poca gent al bell mig del parc natural del Cap de Creus. Enmig de la massificació del litoral català, on cal suar sang per trobar un lloc a prop de les onades i amb espai vital al voltant de la tovallola, aquesta cala és de les menys freqüentades del Cap de Creus. Feta de pedres i grava, el mar s'enfonsa fins a molt endins de la cala, a cinc quilòmetres del Port de la Selva.

Què fa diferent la Cala Taballera?

Com es pot arribar a Cala Taballera?

Les aigües cristal·lines i la poca concurrència que té durant l'estiu són els dos elements més singulars de la. A banda, el fet d'estar al parc natural delfa que sigui un paratge farcit d'. A més, és la zona on mésles barques, que s'aprofiten de la forma de la platja: a diferència d'altres paratges del Cap de Creus, la fondària i el fet que la sorra estigui molt endarrere faciliten poder tirar l'àncora a pocs metres de la platja.

Precisament, la millor via per arribar a la Cala Taballera és el mar. L'accés en cotxe està prohibit, com a bona part del parc natural del Cap de Creus. També s'hi pot anar a peu. Ara bé, la ruta per arribar-hi és una excursió de dues hores i trenta minuts fent el GR-11. Remullar-se a la cala i poder explorar l'entorn ho compensa, però amb les altes temperatures és recomanable endur-se aigua i extremar les precaucions.







Es pot fer acampada lliure?

No s'hi pot acampar. Per qualsevol pernoctació al ras o amb tenda cal que la normativa permeti acampar-hi i demanar l'autorització prèvia de l’ajuntament del municipi i de l’òrgan gestor –en cas de ser un espai natural protegit–. Ara bé, el Cap de Creus és un parc natural i, per tant, té una sèrie de restriccions respecte a la resta de litoral català, que, entre d'altres, impedeixen acampar en tota la zona terrestre natural

