Una empresa al port de Tarragona alerta d'una fuita d'àcid clorhídric

Dimarts molt mogut a la demarcació de. Als dosde força importància a Mont-roig del Camp i al Perelló durant el matí, s'ha sumat un incident al polígon delamb unaa l'empresa, segons ha informatL'incident s'ha produït en forma dede 3 metres cúbics a l'interior del recinte de Tarragona Power. Elha rebutpels volts de lesd'aquest dimarts i ha activat elen fase de. Tot plegat ha estatràpidament i las'ha poguten un recipient de seguretat especial.ha assegurat a les xarxes socials quede la indústria i que no s'han hagut d'activar mitjans aeris per dur a terme les tasques de contenció. De fet, no s'ha requerit tampoc l'actuació delsi ha estat la mateixa empresa, amb els seus mitjans, qui ha pogut contenir la fuita.Tarragona Power és unade cicle combinat que està ubicada a l'interior del polígon del port de Tarragona i subministra electricitat a les instal·lacions deal polígon petroquímic de Tarragona, entre d'altres.

