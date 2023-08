Per què triomfa tant la música urbana en català? Claus d'un èxit generacional

El fenomen The Tyets

Oients mensuals dels principals grups de música urbana catalana al juliol

“Ara puc estarescoltant cançons en català, abans no", confessa una jove als seus amics. Pel carrer, un grup dd'un casal avança i tots criden: "...".. El paradigma porta canviant des de fa mesos i ho continua fent avui dia veloçment. Però, què explica l'i el fenomen de lacantadaEl primer motiu és clar: "Ara s’escolta més música d'aquest tipus perquè", afirma, tècnic de directes, productor i professor a Sonopro, escola de Barcelona amb un curs de Producció Musical. Així va ser fins que va arribar, "amb qui", apunta l'entrevistat per. Més endavant,van ser els reis del gènere.: "La música mainstream que es fa arreu del món s’acaba convertint en mainstream aquí", explica, músic i productor d'artistes catalans. Els grans productors estan a: "El que fa el món és seguir aquestes tendències i les adapta a l'idioma i la cultura, com", exemplifica, productor musical.La"És unaque ens fa sentir com a casa i això fa que en vulguem sentir més. Abans, per escoltar música urbana havies d'escoltar artistes nacionals o internacionals i”, explica, sonen cançons urbanes en català amb molt ressò a la ràdio i als carrers. Els experts destaquen la facilitat d'avui dia per produir: "La tecnologia ha permès que molta gent jove araTots els que ho han descobertels seus sentiments amb ritmes de", apuntaSonen a tot arreu i gairebé tothom ha escoltay, almenys, una cançó seva, sigui. El passat 9 de juny van fer més d'un milió d'oients mensuals a Spotify , sent així elque ho aconsegueix. L'alegria dels mataronins arribava després de l'èxit del seu segon disc,i del seu tema estrella que fusiona reggaeton i sardana. "Fan música, explica el productor Marc. També, triomfen pel missatge de les seves lletres : "Van dirigides als joves i enfocar-ho a aquest target és exitós", assegura

Són els més escoltats. Han inclòs reggaeton i altres gèneres al seu pop musical. "La música urbana és el nou pop", considera Aygua. Ja no s’escolta només el pop més clàssic "de mestissatge" que s’escoltava, com Txarango o Oques Grasses, "sinó que ara s’escolta Tyets, Figa Flawas, Flashy Ice Cream…”, analitza el productor. The Tyets saben el que fan: "Componen amb bases que a tothom li agrada sentir i ho fan amb un estil particular d'explicar històries quotidianes", analitza l'expert Ten.

Mushkaa i Figa Flawas: consolidant un lloc a la indústria

The Tyets no són els únics que estan triomfant. Hi ha un nom que no deixa de sonar últimament i és una de lesde la música urbana i que, també, ha trobat el seu lloc dins la. Ella és la Irma Farelo, coneguda artísticament com a. Fa la sensació que se sent ambper a cercar nous sons i noves tendències idiferents gèneres.... són altres artistes que també comencen a tenir lloc. Tots ells canten en català i inclouen el gènere urbà als seus temes. Txarango també ho feia i va posar de moda el seu estil: "Una secció de vents tocant va ser la seva fórmula", detalla. Ara, lade la música catalana ha fet que hi hagi un, que "cadapassa", explica l'expert.