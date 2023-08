Els deures d'estiu de Pere Aragonès

Pactar el preu amb Junts

Negociació amb Sánchez

Pressupostos (i estabilitat) a Catalunya

Pere Aragonès, abans de la compareixença d'aquest dimarts. Foto: ACN

Aixecar la moral d'ERC

El dia de reflexió, el presidentva cuinar farcit per a croquetes elaborat amb pulled pork. Aquest dimarts les ha compartit en un pica-pica d'estiu al qual estaven convidats els periodistes que segueixen l'activitat del. L'àpat informal ha servit per tancar formalment un curs polític que, en el fons, només ha fet que començar. El resultat de les eleccions de 23-J ha concedit a l'independentisme la clau de la governabilitat a l'Estat i, per tant, la capacitat de mantenir -o no-a la Moncloa. En la compareixença celebrada a Palau -encara amb corbata; se l'ha tret pel pica-pica-, Aragonès ha insistit que és Sánchez qui s'ha de moure i que la investidura implica explorar unsobre el futur del país.L'activitat al Congrés serà fonamental per determinar com avanci el curs que arrencarà el 17 d'agost amb la constitució de la cambra baixa, però els deures per al president tenen la principal pota ancorada a Catalunya. La debilitat del Govern alcontinua intacta -diputats de-, la relació ambcontinua sent delicada i, malgrat els bons indicadors econòmics, la tasca de l'executiu no serveix a ERC per aturar la sagnia de vots des de les municipals . Aquests són els quatreque s'haurà d'endur Aragonès durant el mes d'agost.Aragonès ha confirmat públicament que ja s'ha posat en contacte amb dirigents de Junts per abordar com procedir de cara a la investidura de Sánchez, com va avançar Nació aquest dilluns a la tarda . En concret, el president va parlar amb, cap de files al Parlament del partit de. Fonts oficials de Junts van negar "categòricament" la conversa, ratificada públicament pel president de la Generalitat. Les converses amb els exsocis no estan "encarrilades", no hi ha cap acord sobre què posar sobre la taula de Sánchez -ERC prioritza avançar en el diàleg, acabar amb el dèficit fiscal i aconseguir el traspàs de Rodalies- i la discreció protagonitzarà qualsevol entesa. De moment, Borràs l'acusa de "desconnexió de la realitat".Aquesta primera quinzena de mes és fonamental, perquè el líder del PSOE ja ha dit que començarà a "ampliar" la majoria obtinguda a les urnes -tot i la derrota davant del PP- a partir de la constitució del, programada pel 17 d'agost. Què li demana Aragonès al president espanyol en funcions? Que es "mogui" per atendre les demandes catalanes, que acabi amb els dèficits estructurals i, sobretot, que accepti avançar cap al referèndum. "El conflicte s'acabarà votant", ha determinat. El PSOE ja ha deixat clar que no es mourà del marc constitucion al, i a Palau insisteixen que hi ha encaix legal per fer un referèndum. La proposta catalana d'anirà en aquesta línia, tot i que no compta -per ara- amb el suport de Junts.Des que Junts va deixar el Govern, l'octubre de l'any passat, Aragonès es troba en una situació evident de debilitat parlamentària. Fins i tot ha vist com els seus exsocis han col·leccionat triomfs a la cambra, com quan van ser capaços d'aprovar un decret sobre la gestió de la sequera . A la tardor, mentre es dirimeix l'escenari a Madrid, el Govern haurà de trobar soci per aprovar els pressupostos per al 2024. Els d'enguany es van validar amb el PSC, però la prioritat de l'executiu continua sent entendre's amb Junts . Tornarà el partit de Borràs i de Turull al Govern a la tardor, sobretot si hi ha entesa a Madrid? No són pocs els dirigents d'ERC que ho defensen.

Aragonès ha tornat a admetre que els resultats dels republicans en les dues últimes cites amb les urnes han estat dolents -300.000 vots perduts a les municipals, xifra que va créixer fins als 400.000 a les espanyoles-, i que es faria una reflexió al respecte. Els estrategs de Palau fa dies que estudien els desplaçaments de vot que hi ha hagut, i apunten a la dualitat de l'electorat català en un context de mobilització per frenar la dreta i l'extrema dreta. El president té el repte d'esgotar la legislatura -ha tornat a dir que no hi haurà eleccions fins al 2025- i de continuar a Palau després dels propers comicis, en els quals el PSC parteix com a favorit. Perquè el deure principal que té Aragonès, més enllà d'aquest estiu, és aconseguir que aquests quatre anys -si arriben- no siguin una excepció en les últimes dècades de la història del seu partit, que alhora ha obert un debat intern per repensar l'estratègia i consensuar l'acció política amb les bases.