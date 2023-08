Talls a l'R4 de Rodalies per obres al corredor mediterrani

El tram Martorell-Castellbisbal, amb afectacions fins al 18 d'agost

Servei alternatiu pels usuaris afectats de l'R4 i l'R8

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Agost d'alteracions a l'en el marc de les actuacions del corredor mediterrani. Deles tallarà la circulació entreper adaptar la via a l'ample estàndard. "El node de Castellbisbal és un dels més complexes de la xarxa ferroviària del país", asseguraque considera que amb les obres es resoldrà la situació. Un cop enllestides serà possible enllaçar, en ample estàndard, la infraestructura entre el nus de Castellbisbal i la frontera francesa.ha establert un pla alternatiu de transport pels usuaris afectats de les línies R4 i R8.Les obres es faran en dues fases. Entre eles faran operacions per a la posada en servei de lade l'estació de Martorell i la capçalera sud de l'estació de Castellbisbal. Això provocarà talls a l'estació de Martorell fins al 13 d'agost, amb la parada de Castellbisbal com a terminal.lesafectaran les dues estacions. Un cop completada aquesta fase,, de tal manera que es reduirà el tram en via única entre les dues estacions.La planificació de les obres preveu que aes ral túnel de Castellbisbal per una de les dues vies. Posteriorment, se seguirà avançant en la configuració final del trànsit en aquest tram, amb l'objectiu que a finals d'any hi pugui haver, les dues del túnel de Castellbisbal i la del ramal de Costa blanca. Amb els trajectes entre el nus de Vila-seca, Sant Vicenç de Calders i Martorell, actualment en fase de construcció.Per fer front a la restricció de circulació de les obres, Renfe ha dissenyat un pla alternatiu . Respecte a l'R4, del 31 de juliol al 13 d'agost, la circulació estarà tallada entrei Castellbisbal. El trames farà en tren i a més, fins as'ampliarà l'oferta a quatre trens per hora i sentit en les hores punta entre Terrassa i Castellbisbal, i dos trens per hora i sentit la resta del dia.Entretambé hi haurà servei en tren, a raó de dos trens per hora i sentit. En canvi, entre Castellbisbal i Sant Sadurní hi haurà servei alternatiu per carretera, amb busos directes i amb parades i horaris coordinats amb l'arribada i sortida dels trens.'interromprà el servei entre Sant Sadurní i Molins de Rei. Al tramhi haurà durant tot el dia una oferta de quatre trens per hora i sentit. També es mantindran els di sentit entre. Per contra, entre Molins de Rei i Sant Sadurní, hi haurà s, amb busos directes i amb parades i horaris coordinats amb l'arribada i sortida dels trens.D'altra banda, també es reprogramarà la líniaentre el. Entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat es farà el servei habitual en tren, però entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central hi haurà servei alternatiu per carretera amb horaris coordinats a la sortida i arribada dels trens.