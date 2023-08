De l'«Obitus per Subitum» a la Gemma Gemec: Harry Potter celebra els 25 anys en català

Ara, en català a les plataformes

"El senyor i la senyora Dursley, del carrer Privet número quatre, estaven molt orgullosos de poder dir que eren gent perfectament normal, gràcies a Déu".exitosos i més llegits de tota la història.va ser la porta a un univers de fantasia que va acabar arreplegant (i encara ho fa) milions d'adolescents, joves i no tan joves a Catalunya.El 1999, quan J.K. Rowling va estrenar el llibre al Regne Unit, va aterrar al nostre país gràcies a l'i a la més que celebrada traducció de. En llengua catalana, els joves van poder gaudir dels jocs de paraules, noms, expressions i maleficis que sense una traducció juganera no tindrien el sentit amb el que els va plasmar l'autora britànica.Des de maleficis o encanteris com el Malefici de la Mort,(conegut arreu com a Avada Kedabra), als jocs de paraules de noms de personatges com, passant per Voldemort (a qui els catalans anomenaven Innominable o Tod Morvosc Rodlel). És per això que per celebrar el quart de segle, Empúries estrenarà una publicació inèdita en català que només es podrà adquirir entre el 2023 i el 2024.El fenomen de Harry Potter es va expandir dos anys després de la seva publicació a la gran pantalla, de la mà de Warner Bros.que van acabar de provocar un tsunami insuperable. És un dels llibres més venuts de la història de la humanitat i, segurament, la saga de ficció amb més exemplars venuts, només superada pels còmics de One Piece . Aquesta incorporació va esr possible e n el marc de la col·laboració amb el Departament de Cultura i la CCMA , que van arribar a un acord amb la plataforma de la Warner per incorporar continguts en català que ja tenien disponibles en els arxius de la televisió pública catalana., per l'èxit de les històries del mag en català i perquè era pràcticament impossible aconseguir veure les vuit pel·lícules en català.

Altres notícies que et poden interessar