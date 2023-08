Confinen diverses urbanitzacions per l'incendi al Perelló que ja ha cremat 24 hectàrees

Segonde vegetació amb poques hores de diferència a Catalunya. Després que aquest matí un tractor s'incendiés i causés un incendi de vegetació a Miami Platja, Mont-roig del Camp, els bombers han rebut l'avís a les 11.38 h per unalEl foc afecta unaenvoltada de conreus al Puig Moltó i s’estén en direcció mar. A les 13.30 hores, segons ha informat la delegació del Govern a l'Ebre, treballen a la zona(1 helicòpter de comandament, un de polivalent, 5 de bombarders i 2 avions de vigilància i atac).El foc ha fet alguns focus secundaris, que han saltat la zona de, i ha obligat a confinar les urbanitzacionsi algunes cases disseminades de la zona. Els Bombers de la Generalitat operen en una àrea d’unes. Elstreballen per determinar la superfície exacta que ha quedat afectada pel foc, que encara està actiu.A conseqüència de l’incendi forestal del Perelló, la Direcció General Protecció Civil de la Generalitat (DGPC) ha activat l’Alerta del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i el responsable de Protecció Civil a les Terres de l’Ebre estan en contacte amb l’alcalde del Perelló per tal de dur a terme l’decretada pels Bombers de la Generalitat.A més, la DGPC ha enviat una Alerta de Protecció Civil als mòbils de la zona perquèla gent afectada es confine.

