Mor als 70 anys el còmic i actor Paul Reubens, creador de Pee-wee Herman

L'actor i humorista estatunidencha mort aquest dimarts a l'edat de 70 anys. Era mundialment famós, però especialment al país nord-americà, per la creació del seu personatge. A través d'un comunicat, el còmic, de manera pòstuma, explicava que feia sis anys que patia càncer. "Accepteu les meves disculpes per no haver fet públic a tot allò que m'enfrontava en els últims sis anys", ha explicat a través del seu representant.El personatge va aparèixer en viu el 1981, en un teatre de Los Angeles, i va ser tot un èxit per als nens. A partir d'aquí va fer el salt a la televisió, però no va ser fins adirigida perque no va guanyar una fama internacional. Encara que durant la dècada dels anys vuitanta va gaudir d'una immensa fama, quan va ser arrestat per exposició indecent el 1991 el va enviar a l'exili de Hollywood durant molts anys.El 2011 va tornar a Broadway amb el seu personatge i. Des de llavors, el personatge havia quedat guardat per sempre més. Reubens té una extensa carrera com a secundari de diverses produccions de Hollywood i altres sèries de televisió destacades. La més recent, Gotham.

