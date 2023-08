Aragonès insta Sánchez a moure's per ser investit: «El conflicte es resoldrà amb un referèndum»

Contactes Aragonès-Junts

s'ha de moure per ser investit, i moure's vol dir atendre les demandes catalanes, inclòs el referèndum sobre el futur del país. Aquest és el missatge que ha verbalitzat aquest dimarts el president de la Generalitat,, en la compareixença de final de curs celebrada a Palau. El dirigent d', que ha esquivat qualsevol detall sobre com avancen els contactes ambper bastir un front comú a Madrid de cara a la negociació amb el, ha assenyalat que cal "aprofitar l'oportunitat" que els resultats del 23-J concedeixen a l'independentisme, clau amb els seus 14 diputats obtinguts al Congrés dels Diputats . Sobre si hi haurà una, el president ha dit que la resposta només la sap Sánchez.Segons Aragonès, qui vulgui continuar governant a l'Estat haurà d'executar els compromisos pendents, abordar dèficits estructurals -el fiscal i el d'infraestructures, perquè "obliguen a competir amb una mà lligada a l'esquena- i atendre la resolució del conflicte "sense por a què diguin la dreta i l'extrema dreta., ha remarcat el dirigent independentista. "S'ha avançat, és evident, però hi ha temps per aconseguir una solució política. El camí que hem d'emprendre ara és reforçar els espais de negociació. Hem de posar fi a la repressió. L'element clau és com donar resposta a la majoria de ciutadans que volen decidir lliurement, votant, el futur de Catalunya. La resolució passa per votar", ha ressaltat."El conflicte es resoldrà votant en un referèndum. Tenim eines útils. Hi ha la proposta de l'acord de claredat, i l'oferim", ha apuntat Aragonès, que l'ha considerat "útil" de cara a la negociació amb l'Estat. "Els vots que han frenat la dreta i l'extrema dreta han vingut de Catalunya. Pedro Sánchez s'haurà de moure, l'haurem de continuar fent moure. Haurà d'atendre l'agenda catalana,", ha indicat. "Exigim valentia per avançar en la resolució del conflicte", ha determinat el president, que no ha volgut clarificaren cas que hi hagi front unitari a Madrid.En qualsevol cas, passi el que passi a Madrid i al Parlament, ha garantit que l'executiu esgotarà la legislatura, també en la línia d'aprofitar aquesta "oportunitat" per negociar amb l'Estat. "Tenim un instrument, que és la, que està a disposicó d'aquesta oportunitat", ha apuntat Aragonès. Pel que fa a una possible reforma del model de finançament, que aquest dimarts ha estat plantejada per la ministra d'Hisenda,, ha indicat que el PSOE ha tingut cinc anys per posar-la damunt la taula. El model està caducat des del 2014.La setmana passada, Aragonès es va posar en contacte amb dirigents de Junts per aplanar el camí de la negociació interna que l'independentisme ha de resoldre abans d'abordar la investidura amb Sánchez. El president, segons diverses fonts coneixedores de les trucades consultades per, va parlar amb, cap de files de Junts al Parlament i ben connectat amb. Una conversa que fonts oficials del partit liderat perneguen "categòricament", però que a Palau emmarquen dins la "normalitat" i que, de fet, Aragonès ha confirmat en el transcurs de la compareixença a Palau. Un dels elements que sobrevolen els contactes incipients passa per resoldre qui d'ERC interlocuta amb Puigdemont, distanciat des de fa anys amb, president dels republicans.Més enllà de la conversa entre Aragonès i Batet, dimarts de la setmana passada, dos dies després de les eleccions, ERC ja va contactar amb els exsocis de Govern. Concretament, van parlar, secretària general dels republicans, amb Turull, el seu homòleg de Juntsl. Estan previstos nous contactes en els dies vinents. Des de la sala de màquines d'ERC remarquen que el resultat de les eleccions obre una "oportunitat" per a l'independentisme, i de moment veuen amb optimisme un hipotètic acord amb Junts, "de mínims", per posar preu a la investidura de Sánchez fent valdre el pes dels dos partits, que sumen 14 escons. La setmana passada, Batet i Aragonès es van emplaçar a abordar conjuntament la investidura Com a elements clau d'acord en el front independentista, els republicans situen que Sánchez executi els acords als quals va arribar amb ERC en la legislatura anterior en el marc de la, i continua avançant en aquest sentit. També mésper Catalunya, així com el. I veuen marge, malgrat les negatives del PSOE, perquè es transfereixin a la Generalitat les competències necessàries per avançar en la preparació d'un, sense que els socialistes es vegin obligats a tensionar la legalitat vigent.En la intervenció inicial, Aragonès ha tornat a situar la sequera com el problema més immediat que té el país. "Hem d'actuar amb la màxima responsabilitat, pensant també en el risc d'incendi", ha apuntat el president, que ha destacat eldels últims mesos. "Això té molt mèrit. Mai abans hi havia hagut tantes persones treballant com fins ara", ha determinat el dirigent d'ERC, segons el qual. Aragonès també ha citat els avenços en les energies renovables i el reforç amb nous professionals en educació i sanitat després d'anys de retallades pressupostàries.Segons el president, un dels eixos d'aquest mandat ha de continuar sent "defensar l'escola en català". "Hem de donar un nou impuls a la llengua en el seu ús social", ha apuntat el dirigent republicà, que va arribar a Palau el maig del 2021. "El que ens mou és la millora constant de les condicions de vida de la ciutadania d'aquest país", ha remarcat. El president té intenció d'esgotar la legislatura, que teòricament es tanca el. La situació de minoria parlamentària -33 escons de 135- és un dels riscos principals que té Aragonès en els propers mesos.