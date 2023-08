Retiren la nova «X» lluminosa de la seu de Twitter per les molèsties als veïns

The X sign is already down from twitter HQ.



Punt final al malson dels veïns de la seu de Twitter. Les autoritats de San Francisco han obligat a retirar el cartell d'una "X" gegant lluminosa per la intensitat lumínica, després de les queixes dels veïns. Feia només uns dies que s'havia instal·lat al terrat de l'edifici central de la plataforma a. A conseqüència, els veïns viuen ambconstants que es reflecteixen als vidres dels seus pisos. Lesvan denunciar el panell, que feia pampallugues d'alt voltatge i ara el departament d'inspeccions l'ha fet desmuntar."La meva vida ara és això", havia penjat un usuari que viu davant la seu de la. El veí va compartir un vídeo on es veu lades de casa seva. Les imatges van agafar volada a les xarxes amb. Poc després, el mateix usuari va compartir un altre vídeo, aquest cop des d'un altre angle on es veu l'efecte deque fa el panell.

Musk va fer posar el panell de la "X" després de rebatejar tant el nom com el logo de Twitter per aquesta lletra. Totes les companyies d'Elon Musk han tingut aquesta lletra al nom. PayPal en origen era X.com, un dels vehicles de Tesla és el Model X, la companyia espacial de Musk es diu SpaceX i, fins i tot, un dels seus fills es diu X Æ A-12.



Musk fa marxa enrere i mantindrà el mode clar

Des que l'empresari va comprarla tardor passada els canvis han sigut una constant. A banda del recent canvi de logo i nom, Musk ha impulsat modificacions en l'algoritme, el contingut que promociona i en la monetització d'algunes funcions, com ara editar tweets, disponibles amb el. L'últim anunci del creador deera l'eliminació del mode clar de la plataforma. Una jugada que volia ser una picada d'ullet als usuaris que defensen la superioritat del mode fosc.La mesura va aixecar polseguera i molts usuaris es van queixar. Finalment, Musk també ha reculat en aquest aspecte. "Al final no eliminarem l'opció del mode de la plataforma després que molts usuaris sol·licitaran mantenir-la. "X" és pel poble, per al poble. La plaça del poble", va piular el propietari de la xarxa social.