Detenen a la Costa Brava el líder dels Casuals, la facció més violenta dels Boixos Nois

Elshan detingut el líder dels. Segons ha avançat el diari Ara, l'arrest va tenir lloc dilluns. L'home estava en cerca i captura des del passat 9 de juny, quan els Mossos va fer un ampli dispositiu amb divuit entrades i escorcolls a una vintena de poblacions catalanes que va acabar amb la detenció de 28 membres del grup criminal vinculat als Boixos Nois . Posteriorment, el 12 de juliol, van fer-se cinc arrestos més.La policia atribueix a la banda delictes d'homicidi, desordres públics, segrest, tinença d'armes, contra la salut pública, extorsió o pertinença a organització criminal. A principis del passat mes de juny, els Mossos ja van anar a buscar el cap dels Casuals al seu domicili de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), però no van localitzar-lo. Segons han apuntat fonts policials,L'arrest del cap de l'organització suposa una passa endavant clau per a desarticular tot el grup. L, quan un grup de radicals del Barça va assaltar un bar de Cornellà de Llobregat freqüentat per seguidors radicals de l'Espanyol.Ràpidament,Es dona la circumstància que la policia ja va intentar desarticular aquest grup l’any 2010 amb un macrojudici, però l’organització va tornar a néixer.

