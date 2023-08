Mor als 25 anys Angus Cloud, un dels actors estrella d'«Euphoria»

Mostra el teu compromís amb Nació.

. La jove estrella de la petita pantalla,(horari de Catalunya). Segons ha comunicat la seva pròpia família a la cadena CNN, l'intèrpret que va saltar a la fama per la producció, ha perdut la vida només una setmana després d'haver mort el seu pare. "La setmana passada va enterrar el seu pare i va lluitar intensament amb aquesta pèrdua. L'únic consol que tenim és saber que, que era el seu millor amic", afirma el comunicat de la família.Els problemes de salut mental, admesos per la família, haurien estat el detonant de la seva mort, de la qual encara n'estan investigant les causes.i esperem que la seva mort pugui ser un recordatori per a altres que no estan sols i no han de lluitar sols en silenci", expliquen des de la família. Cloud era conegut a tot el món, especialment entre els joves, per haver interpretat a Fezco, un dels personatges secundaris de la sèrieque lidera Zendaya per a l'HBO.