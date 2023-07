Mor un influencer especialitzat en reptes extrems després de caure d'un gratacel a Hong Kong

Nova tragèdia al món de les xarxes socials. L'influencer francès de 30 anys, conegut com, va morir aquest dissabte després ded'un gratacel de. L'home era famós pels reptes extrems que realitzava i compartia a les xarxes socials.En aquesta ocasió, va accedir a la, va pujar al pis més alt i va sortir a l'exterior per capturar la instantània. Si bé,, segons ha informat el mitjà xinès South China Morning. Una dona va avisar els serveis d'emergències, però van arribar massa tard i Lucidi va caure.La policia va trobar una, fet que fa pensar a la policia que tenia intenció de gravar un vídeo des del gratacel. Poques hores abans, a més, havia publicat una imatge de l'horitzó de Hong Kong. Una publicació que ara s'ha omplert de missatges d'homenatge i de condol per a la família.

