Demanen l'absolució de Dani Gallardo: «Mai perdonaran la solidaritat amb Catalunya a un madrileny»

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Uness'han concentrat aquest dilluns davant del, a Barcelona, per reclamar l'absolució de, el jovearran d'una manifestació a Madrid en contra de la sentència del procés. La manifestació ha estat convocada pel grupi ha rebut el suport d'altres entitats de la societat civil com l', l'El TSJ de Madrid va condemnar en primera instància l'activista a quatre anys i mig de presó, que es van veure rebaixats a quatre anys aquest juny després que la sentència passés pel. L'alt tribunal va desestimar la condemna per desordres públics agreujats i va imposar-li la pena corresponent al tipus bàsic de, a més de mantenir la pena perLa concentració, que ha comptat amb la presència de personalitats de la política com, així com d', s'ha desenvolupat amb normalitat. Entre consignes de "" i "", els representants de les associacions han volgut recordar-se de, representant del col·lectiu Via Independència, ha assegurat a Nació que acusats com Adrià Sas o els encausats pels fets del 23Sen les setmanes o mesos vinents.En aquest sentit, les entitats han aprofitat per llençar un, present en part a l'acte. Segons han afirmat, "i no s'han encarat a l'estat espanyol". En aquesta línia, han denunciat que, després de 13 mesos de presó preventiva, Gallardo s'ha sentit "" i tractat com a "".