Mor el copilot d'un cotxe que s'ha sortit de la carretera per causes desconegudes a Olèrdola

Elha mort aquest dilluns a la tarda després que el vehicle amb el que circulava s'ha sortit de laa l'alçada d', a l'Alt Penedès. Per causes que encara s’estan investigant, el cotxe ha abandonat la via i posteriorment ha bolcat. Al seu torn,i ha estat traslladada a l’Hospital de Vilafranca del Penedès.Trànsit ha rebut l'avís del sinistre a les 17:15. Arran de la incidència, s’han activat sis patrulles dels, sis dotacions delsi quatre unitats del, a més de l’helicòpter i l’equip de suport psicològic.Quant a l’afectació viària, s’ha tallat la via en sentit nord i s’han fet desviaments per l’interior de la població. Amb aquesta,a les carreteres de Catalunya aquest 2023.

