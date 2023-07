Aragonès s'implica en la negociació amb Junts per pactar el preu a Sánchez

La clau de Puigdemont

Tenir la clau és circumstancial. Un dia la tens i l'endemà no, i no ho podem perdre mai de vista. Això no ens pot fer caure ni en les presses davant la por de perdre-la, ni en la sobreactuació davant d'un poder que és inevitablement efímer

Pere Aragonès, dimecres passat al Parlament. Foto: ACN

Camí de la constitució del Congrés

La sala de premsa del Palau de la Generalitat acull aquest dimarts, a partir de les 12.30, la compareixença del presidentper fer balanç del curs abans de marxar de vacances. La investidura decentrarà bona part del focus, perquè l'independentisme -14 diputats, els set d'i els set de- té la clau per la reelecció del líder del, encara més des del recompte del vot exterior . I Aragonès, segons diverses fonts consultades per, ja s'ha implicat de manera directa en les converses que mantenen les dues formacions -fins fa poc menys d'un any socis de coalició- per mirar de posar un preu conjunt a la tria de Sánchezles converses amb els socialistes.En aquest sentit, segons les mateixes fonts, Aragonès ha estat en contacte telefònic amb dirigents de l'entorn de, fundador de Junts i protagonista pel paper clau que jugarà el seu partit en l'escenari a. Un d'aquests contactes, segons diverses fonts coneixedores de la conversa -confirmada també per Presidència-, va ser amb, president del grup parlamentari de Junts. Fonts oficials ressalten que es tracta de, i que no es pot afirmar que servís per "encarrilar" -encara- la negociació. Fonts oficials de Junts, en tot cas, desmenteixen categòricament que existís la trucada. A Palau, però, remarquen que "entra dins del normal" que el president "estigui en contacte" amb Batet.Més enllà de la conversa entre Aragonès i Batet, dimarts de la setmana passada, dos dies després de les eleccions, ERC ja va contactar amb els exsocis de Govern. Concretament, van parlar, secretària general dels republicans, amb el seu homòleg de Junts,. Estan previstos nous contactes en els dies vinents. Des de la sala de màquines d'ERC remarquen que el resultat de les eleccions obre una "oportunitat" per a l'independentisme, i de moment veuen amb optimisme un hipotètic acord amb Junts, "de mínims", per posar preu a la investidura de Sánchez fent valdre el pes dels dos partits, que sumen 14 escons. La setmana passada, Batet i Aragonès es van emplaçar a abordar conjuntament la investidura Com a elements clau d'acord en el front independentista, els republicans situen que Sánchez executi els acords als quals va arribar amb ERC en la legislatura anterior en el marc de la, i continua avançant en aquest sentit. També mésper Catalunya, així com el. I veuen marge, malgrat les negatives del PSOE, perquè es transfereixin a la Generalitat les competències necessàries per avançar en la preparació d'un, sense que els socialistes es vegin obligats a tensar la legalitat vigent.A les files de Junts, en tot cas, el silenci és la divisa principal. Existeixen tres posicions principals: una pulsió més partidària de no abaixar el llistó i d'anar a noves eleccions si no hi ha concessions de màximes; un sector que aposta per aprofitar al màxim la negociació; i un tercer grup que prioritza -com faTurull, aquests dies al Brasil per un viatge de cooperació, però que la setmana passada ja va estar en contacte amb Rovira- refer la unitat independentista quasi sis anys després de la trencadissa de l'1-O. La percepció, en tot cas, és que Junts va. Durant la campanya, la demanda principal era la transferència de competències per organitzar un referèndum d'autodeterminació.", va indicar Puigdemont en un tuit de 5.403 caràcters publicat dissabte a la tarda. Un dels elements centrals de les reivindicacions de Junts -que insisteix en privat que no investirà Sánchez "a canvi de res", però que tampoc ha fet públiques les demandes, com sí que ha fet ERC- és el "reconeixement" de l'expresident de la Generalitat com a actor polític i, per tant, com a eventual interlocutor. La tria decom a negociador per part de Sumar va en aquesta línia, i ja s'hi ha posat a treballar En paral·lel als contactes entre les principals formacions independentistes, Sánchez es continua movent per propiciar una majoria que li permeti ser investit. En un missatge gravat a la seu del PSOE , el president espanyol en funcions ha apostat per "ampliar" la majoria obtinguda a les urnes el 23-J que "tradueixi" la "majoria social" en una de parlamentària. "Estic persuadit que aquesta majoria es pot ampliar fins a incorporar també persones que es van anar distanciant del govern progressista per la fatiga d'aquests anys tan durs o a conseqüència de la intensa propaganda desplegada pel duo", ha remarcat el dirigent socialista.Sánchez no ha fet cap referència explícita a Junts, a diferència de, ministra d'i una de les portaveus de campanya del PSOE. "Hi ha un element que ens uneix després del 23-J: que no volem un govern del PP amb Vox. Que no volem que la ultradreta entri a les institucions, que no volem una política de retrocés. Això és el que ens uneix i és aquí on hem d'unir esforços per plantejar una governabilitat que permeti que Espanya continuï avançant", ha ressaltat Montero en una entrevista a La Sexta . Els socialistes, això sí, no es mouran del "marc constitucional" a l'hora de negociar amb Junts. Segons la ministra, el partit de Puigdemont n'hauria de tenir prou amb frenar la dreta per investir Sánchez.Mentrestant, el PP continua immers en el seu propi laberint . Després de veure com la suma amb Vox era insuficient per sumar majoria absoluta, els populars -que porten mesos fent de la derogació del sanchisme el principal cavall de batalla de la seva estratègia- demanen ara al PSOE que col·labori en la investidura d'en tant que guanyador de les eleccions. La desorientació a les files populars també ha fet que, en qüestió de només 48 hores, s'hagi passat de defensar un diàleg amb Puigdemont dins la Constitució a negar taxativament la possibilitat que hi hagi contactes amb el líder a l'exili i el seu entorn. El rei serà l'encarregat de determinar qui dels dos -Sánchez o Feijóo- té més suports per anar a la investidura.I, en aquest punt, és clau el paper que jugui l'independentisme. Amb les converses en marxa a múltiples nivells -des de Palau, des de la seu de Junts, des de l'exili, des de la implicació d'Asens, des de l'activació dels negociadors del PSOE abans que arribi la-, el primer pas serà que els exsocis de Govern es posin d'acord amb les demandes a elevar en direcció a la taula de Sánchez. Amb l'escenari de repetició electoral sobrevolant el paisatge, cada gest comptarà. Per acció o per omissió, el repartiment de culpes i el preu del fracàs de qualsevol acord pot tenir impacte