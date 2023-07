Alves anirà a judici i haurà de dipositar una fiança de 150.000 euros per possibles indemnitzacions

El cass'apropa al seu desenllaç després que la jutgessa instructora l'hagidefinitivament aquest dilluns per unper suposadament violar una jove a lael desembre de 2022, segons ha avançat El Mundo. D'altra banda, però, li ha imposat unaque, sinó que respon a possibles indemnitzacions a la víctima en cas de ser condemnat.Així, el jutjat número 15 de Barcelona ha donat per finalitzada la investigació i ha citat el jugador brasiler per al pròxim dimecres, fet pel qual haurà de sortir de presó. Aleshores, li notificarà el seu processament en unacom a pas previ per a l'inici del judici. Durant aquest període, les acusacions podran concretar les peticions de penes, que. Alves tindrà l', que seria la tercera al jutjat des que va ser detingut i empresonat el 20 gener passat.La defensade processament i conclusió de sumari, cosa poc probable perquè vol que s'escurcin al màxim els tràmits. Quan aquesta sigui ferma serà el torn de la fiscalia i l'acusació particular per presentar els seus escrits d'acusació. Finalment, serà el torn de la defensa i després s'haurà de buscar data a l'per celebrar el judici.Des del moment dels fets, l'esportista. En canvi, la víctima ha explicat sempre el mateix. I, de moment, les proves que han transcendit i el relat de la nit dels testimonis l'avalen. Els delictes que s'investiguen i el protagonista han fet que tot plegat s'hagi convertit en un judici públic.

