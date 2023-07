Llum verd a l'ampliació del parc eòlic Colladetes del Perelló

Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

ha atorgat l'autorització administrativa prèvia i de construcció delal Perelló (Baix Ebre). És una central dede 200 metres d'alçada, que s'ha de construir en sòl no urbanitzable. Forma part dels quasi 1.500 MW que el Govern va anunciar fa uns dies -concretament 1.448-, dels quals 202,3 són de parcs eòlics.També s'autoritza una infraestructura d'evacuació, línies soterrades a 20 kV, una subestació transformadora (SET El Perelló) de 20/110 kV i línia aèria d'alta tensió a 110 kV. Ampliació Colladetes ha sigut l'únic projecte de renovables de les Terres de l'Ebre que s'ha regit pel, de l'anterior administració. L'anunci de la sol·licitud d'autorització es va publicar el dia abans que el Govern publiqués l'actual decret de renovables.El departament eleva al govern el pronunciament sobre la sol·licitud d'autorització administrativa de construcció i la declaració, en concret, d'utilitat pública. Amb la normativa del decret 16/2019, la promotora Enervent no haurà de complir amb els requisits d'assolir el consens de la meitat dels propietaris, ni oferir un 20% de participació del projecte a l'àmbit local. Els quatre nous aerogeneradors del parc se situaran a tocar de la central Colladetes,, el 1999. En aquell cas, el parc té 24,75 MW, però amb 36 molins.Segons es publica al DOGC, durant el termini d'informació pública s'han presentat"amb idèntic contingut" presentats per diferents particulars, GEPEC-EdC i l'Associació Cultural d'Art i Respecte per la Natura (ACARN) que "considera insuficient el tràmit d'audiència amb els afectats per intervenir en el procediment d'autorització del projecte i es dubta del marc regulador de la seva tramitació administrativa", perquè el projecte "formaria part d'un altre més gran, de més de 50 MW" i no competiria a ser tramitat per la Generalitat.El parc Ampliació Colladetes està format per només quatre aerogeneradors, que sumen 13,37 MW. Aquest fet suposa queUna dada que contrasta amb els aerogeneradors instal·lats el 1999, de 45 metres i 0,66 MW. De fet, un dels camps a recórrer els propers anys és la repotenciació: aconseguir renovar els parcs més antics, aconseguint més producció amb menys molins.Colladetes -i l'ampliació que ara està a punt de tirar endavant- està molt a prop del parc eòlic de la Collada, també al Perelló. Fa pocs mesos es van inaugurar dos aerogenadors, de 3,75 MW de potència, els més potents de Catalunya, a tocar dels antics molins de 0,66 MW.L'ampliació de la Collada es tracta d' un dels quatre parcs inaugurats aquest 2023 , amb un total de 35 molins i 101 MW de potència, després d'una dècada de sequera total.