No cal fer com la falsa metgessa: l'intrusisme laboral prolifera a les xarxes socials

Entre la falsa metgessa i l'influencers de nutrició

Consells per detectar un intrús

Laenxampada exercint sense titulació a l'i amb experiència prèvia a altres centres com la Clínica Dexeus, l'Hospital de Vic o el servei d'ambulàncies ha tombat la porta de l'opinió pública i ha posat sobre la taula la problemàtica de l'. Mentre Catalunya segueix el cas amb els ulls ben oberts, els telenotícies incorporen el concepte i les famílies darrere la pantalla se'n familiaritzen. Si bé, no és necessari cometre un delicte d'estafa tan flagrant per caure en aquesta pràctica que, a més d'atemptar contra els drets dels professionals mèdics, suposa unAmb l'explosió de les xarxes socials i l'aparició dels negocis online, l'intrusisme laboral ha esdevingut un problema important per a la majoria d'àmbits professionals. Internet proporciona un altaveu per a qualsevol persona que tingui alguna cosa a dir, però també permet que algú sense formació se salti la majoria d'esglaons que un sanitari titulat ha d'escalar fins al faristol de la credibilitat. Elsi els, dues titulacions que convé no confondre, ho saben per experiència pròpia.", es queixen des del, alhora que alerten que els consells erronis que emeten aquests perfils confonen la població. "", reflexionen. Per això, ja el 2021, van llançar lajuntament amb altres col·legis professionals, per conscienciar sobre la importància de deixar-se guiar només per personal qualificat i col·legiat. "De la mateixa manera que sabem que no és bo automedicar-se,", afegeix l'endocrinòleg de l'Hospital Universitari de BellvitgeEl sindicatproposa una solució molt clara perquè no es repeteixi el cas de la falsa metgessa: que es creï definitivament un registre central del personal sanitari i que sigui la Conselleria de Salut qui monopolitzi la contractació pública, com en el cas de l'educació. Si bé, els costa determinar com s'hauria deper lluitar contra els "coaches" i els influencers de la nutrició. De moment, s'han limitat a presentar. "Potser, les publicacions i els vídeos d'aquestes persones haurien d'incloure un".Sigui com sigui, combatre l'intrusisme que empra canals digitals és complex. El CoDiNuCat lamenta que l'única manera deés amb la presentació dederivats de les seves indicacions errònies. Per això, recorden que és importanta les autoritats, els col·legis professionals i les associacions de consumidors.López és molt contundent:. Ningú es pot autodiagnosticar i, molt menys, tractar-se per la seva banda. El 2022, els nutricionistes es van incorporar als Centres d'Atenció Primària (CAP) i, tot i que n'hi ha un per cada 50.000 habitants -o, cosa que és el mateix,, segons dades del Ministeri de Sanitat-, insta a fer servir els seus serveis abans que recórrer al contingut online. "" i cal una consulta individual per trobar solucions eficaces, subratlla.Però, si amb tot encara es vol fer recerca a internet, el CoDiNuCat enumera algunesper determinar si qui ofereix una dieta, un truc o un consell nutricional és de fiar o no. Abans de res, unés la prova més fiable. Més enllà d'això, cal desconfiar de les promeses de resultats miraculosos, dels "abans i després", de les solucions generals sense una diagnosi individual, de "la dieta de la poma" i de qualsevol altre nom cridaner. Però també de la propaganda basada en testimonis -cada cas és particular i no generalitzable-, de consells vestits d'experiències personals, dels ingredients màgics, de la prohibició d'aliments -els professionals no prohibeixen-, i d'aquells que creen necessitats inventades per vendre productes innecessaris -com la gamma "detox", per exemple-.