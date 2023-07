Un camió bolca, els porcs s'escapen... i l'AP-7 tallada

Treballem amb la resta de serveis d’emergència en aquest accident



Com que els porcs s’estan movent per la via, ens coordinem amb @agentsruralscat, @bomberscat i @policiaSPM per restablir la circulació el més aviat possible https://t.co/Y23i2DUFIY pic.twitter.com/gmzFBEu7jO — Mossos (@mossos) July 31, 2023

L'es troba tallada aquest dilluns a la tarda a(Vallès Occidental) per un accident en què s'han vist implicats un turisme i unque transportava, que hai després se li haEl Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la via es troba tallada en sentit nord i que, en sentit sud, hi ha cues entre Barberà i Santa Perpètua després que també s'hagués de tancar per la presència d'animals a la calçada. Hi ha retencions des del Nus del Papiol i Trànsit recomana com a vies alternatives la C-16 i la C-25.Els Bombers han activat, que ha provocat una espessa columna de fum, ja està. Trànsit recomana evitar l'AP-7 i agafar vies alternatives. A més, informen que s'han activat els recursos per endur-se els animals vius i treure el camió i càrrega de la calçada.D'altra banda, el SCT informa que a l'AP-7 també hi ha un(Vallès Oriental) que talla un carril eni provoca dos quilòmetres de cua des de la Roca del Vallès.