Així s'ha cuinat el final feliç a Sant Felip Neri: de tancar l'escola a ampliar‑la

L'institut escola Sant Felip Neri, al barri Gòtic de Barcelona, fa un any no tenia garantida la continuïtat del centre , ni sabia de quins espais disposaria, ni coneixia el desenllaç d'un. Ara, si bé queden algunes incògnites a aclarir, el gruix de les tres preocupacions ha quedat resolt. Han passat deu mesos i. Entremig, però, han calgut nombroses protestes de la comunitat educativa, reunions entre parts i fins i tot el tràmit d'una expropiació dels béns patrimonials de l'entitat eclesiàstica. Tot aquest procés ha inclòs des defins a la implicació final de la nova tinent d'alcalde socialistaAquest dilluns s'ha esvaït l'últim fragment de dubte sobre el futur imminent dels espais educatius, a Sant Felip Neri. El-format en un 60% per la Generalitat i un 40% per l'Ajuntament de Barcelona- ha comunicat, la Casa del Gremi dels Sabaters i la planta baixa del convent, amb accés pel carrer de la Palla. A canvi, la congregació aconsegueix el seu pla d'alliberar la zona del convent que actualment s'utilitzava com a menjador escolar, on vol ubicar una nova oferta cultural. Per acabar de reblar l'acord, s'ha fet desaparèixer del mapa el tràmit que l'ajuntament barceloní -encara amb Ada Colau com a líder- va iniciar:en mans de l'entitat catòlica.Per entendre l'anunci d'aquesta setmana, però, cal mirar uns mesos enrere. Les posicions no podien estar més allunyades, en el relat de la negociació, entre el que erai la. La caixa dels trons es va obrir a l'hora d'aclarir el futur dels espais que utilitza l'institut . La topada es va fer pública, l'Ajuntament va assenyalar l'entitat eclesiàstica i amb la urgència a sobre va decidir. La resposta de l'ens catòlic va ser terminant: acusar de manca de diàleg al consistori i espolsar-se'n les crítiques. Enmig d'aquest enrenou, el PSC -llavors com a soci minoritari- practicava la discreció.. L'executiu de Pere Aragonès va contactar l'abat de Montserrat perquè hi intercedís. I càrrecs del govern municipal van fer arribar el cas a l'arquebisbe de Barcelona, Josep Omella. En ple clima prelectoral, cap d'aquests moviments va acabar-ho de desencallar.Pocs mesos després,. L'ajuntament barceloní, ara en mans dels socialistes , ha trobat un nou escenari i ha fet desaparèixer l'expropiació El relleu a l'alcaldia ha tingut el seu impacte , tal com va avançar. En aquest transcurs, hi ha hagut dues peces determinants en el tauler de joc: l'ombra de la pèrdua d'uns béns patrimonials clau per a la congregació i, també, la irrupció d'un govern del PSC ambcom a tinent d'alcaldia sobre qui pesa la cartera d'Educació. El pare de la número dos de Jaume Collboni a les eleccions municipals és un destacat membre de la judicatura -va ser jutge del Tribunal Suprem- alhora que ha ocupat també posicions destacades a Juristes Catòlics Pax Romana.Fonts coneixedores de les converses de les últimes setmanes. Al seu torn, des de l'oratori neguen tenir constància d'aquest pes de Gay i atribueixen el nou acord al canvi de colors -de comuns a PSC- pel que fa a la regidoria d'Educació al consistori barceloní.Internament, membres de l'anterior govern municipal lamenten la posició de la congregació. A la banda de Barcelona en Comú consideren que el pas d'que ha fet moure les peces perquè finalment l'escola tingui un espai garantit. Consideren que van quedar provats els intents d'arribar a un acord, però que no hi havia manera. Fins i tot, remarquen queelaborat pel Departament d'Educació de la Generalitat. Es considerava que mancaven espais alhora que es fixava un lloguer a 10 anys, i no a 20 anys com s'ha tancat finalment. Amb aquesta ampliació del temps i l'espai es considera que té més sentit la inversió de 4 milions d'euros que farà el Consorci d'Educació de Barcelona per adequar les zones que requereixen obres.Malgrat aquests plantejaments, aquest mateix dillunsfeia constar que "mai" han posat. El nou govern barceloní de Jaume Collboni s'ha referit a l'acord amb un enfocament amb missatge implícit: "i el Departament d’Educació, a través del Consorci d’Educació de Barcelona, amb la Congregació de l’Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona".Uns mesos abans, la conselleria d'Educació confirmava també el pas de centre concertat a escola pública per salvar un centre educatiu que tenia els dies comptats.. Ara també s'ha sabut que el juny del 2024 hauran de tenir ja cedits els nous locals pactats. La comunitat educativa, en ple estiu i amb poca presència dels representants de les famílies, de moment, s'espera a poder tenir un debat més coral abans de fer cap gran valoració. Les sensacions, però, són positives.