Creen una aplicació que evita que les teves fotos siguin alterades per intel·ligència artificial

La intel·ligència artificial amenaça fort des de fa mesos. S'ha posat damunt la taula si és capaç dei elcontinua obert. El que sí que s'ha comprovat és que aquesta nova tecnologia és. Una d'elles,amb les seves eines. Per això, s'ha creat unaque evita que les fotografies puguin ser editades amb intel·ligència artificial.Una de lesde la intel·ligència artificial és la creació de. Per això, l'equip del(CSAIÑ) ha creat PhotoGuard, una eina que afegeix alteracions en els píxels de les fotografies. D'aquesta manera, provoca distorsions en les imatges de la intel·ligència artificial per aEls experts han creat l'aplicació perHan desenvolupat aquest sistema anomenat Photoguard, per dificultar als models de la intel·ligència artificial a l'hora de treballar i que no puguin utilitzar imatges com a base.Existeixen aplicacions que avui diai, això, pot suposar un problema dins l'i personal de les persones. En passar les imatges per la nova, aquesta cerca una pertorbació en les dades que pugui fer més gran per a enganyar el model d'intel·ligència artificial i que aquest no analitzi la informació correctament. Després d'això, s'afegeixen aquestes modificacions a les dades originals per a reemplaçar els reals.La conseqüència de la protecció que exerceix Photoguard no és que la imatge no es pugui utilitzar, ja que això és impossible, però sí que a. En modificar les dades de la fotografia, el model d'intel·ligència artificial que l'analitzi no serà capaç d'optimitzar la retallada ni el resultat final.