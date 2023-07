La Kings League i el Port de Barcelona aporten 4.600 litres de llet al Banc dels Aliments

Una iniciativa de lai elha aconseguit 4.631 litres de llet per al, després de sortejar una samarreta de cada equip de la lliga de futbol de Twitch signada pels presidents. Després del gran èxit de les finals celebrades a l'estadi Cívitas Metropolitano de Madrid , la competició encara les vacances d'estiu, però abans ha deixat aquesta acció solidària.En declaracions als mitjans, el president de la institució portuària, ​​, ha remarcat la seva "" amb la Kings League que, juntament amb la, disputen els sueus partits en instal·lacions del port, i amb el Banc dels Aliments. La col·laboració en qüestió ha consistit en el sorteig deque han servit per combatre laque estan vivint els bancs d'aliments i que aniran destinats a les famílies més necessitades.La vicepresidenta del Banc dels Aliments de Barcelona, ​​, ha aplaudit la iniciativa "", alhora que ha destacat que la llet és unper als bancs d'aliments, i ha admès que producte de les crisis com la del coronavirus el poder adquisitiu ha baixat, per això ha advocat perquè sorgeixin noves iniciatives com aquesta.

