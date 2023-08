El Govern aparta un professor pendent de judici per abús sexual a Lleida

Mostra el teu compromís amb Nació.

Laha decidit finalment aquest divendres apartar un professor de l'pendent de judici per, presumptament, haver. L'home va obtenir una plaça fixa el 21 de juliol després de superar una convocatòria d', tot i estar imputat.El Govern ha impedit així, per lai de manera cautelar, que el docent mantingui contacte amb alumnat. Es tracta d'una potestat que té el departament mentre no tingui lloc el judici, en què lademana dos anys i mig de presó, segons ha avançat el diari Segre.La consellera d'Educació,, va assegurar aquest dilluns, després de conèixer-se que el professor havia obtingut la plaça, queestaven estudiant "mesures cautelars com un canvi de destinació o de funcions" per a ell. L'acusatEn l'escrit d'acusació del gener de 2022, la Fiscalia sosté que l'acusat va proposar la joveque ell tenia duplicats i, quan la noia va acudir-hi, la va convidar a asseure's. En veure que ella estirava l'esquena es va oferir a fer-li un massatge i