L'alcaldessa de València contracta la seva germana després d'apujar el sou als regidors de Vox

, ha dut a terme una altra controvertida mesura de gestió interna icom assessora del grup municipal del PP. Tot, després que dimecres passat deixés elsfora del govern, però els apugés el sou fins als 74.431 euros l'any com a "socis prioritaris".Els honoraris de la germana de Català no arribaran al nivell dels aliats extragovernamentals d'extrema dreta, però s'elevaran fins als. De fet, ja té experiència al càrrec, ja queper proporcionar els seus serveis d'assessorament als populars.Elsho han qualificat tot plegat de "". El portaveu dela València,, ha manifestat que és evident que Vox “formarà part d'aquest govern”, ja que la nova alcaldessa els ha adjudicat elmalgrat no participar oficialment en les tasques de govern.defensa, però, que l'ajuntament compta amb un govern, i amb una estructura “més eficient i ràpida”.