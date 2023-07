Espai test ramader: l'emprenedoria també arriba al sector primari

Un sector essencial sense relleu generacional

L'Abril i l'Àlex amb el seu ramat de cabres, a Sora. Foto: M.Martí-N.Escolà / ACN

L'té 20 anys i és estudiant d'un grau superior de. No ve de família pagesa i no disposa de cap ramat ni tampoc té terres, un fet que, fins ara, dificultava la seva incorporació alAra, però, ha estat escollida per formar part del primer, una iniciativa promoguda per l' Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i l' Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) , amb set agents més. L'objectiu és facilitar la introducció delsi reduir el risc d'emprendre en el. Han posat a disposició de l'Abril i la seva parella un ramat dei un cobert amb munyidora, tanc refrigerat per a la llet, aigua i llum alNomés fa 15 dies que l'Abril i el seu company, l'Àlex, viuen a Sora i tot just s'estan habituant, però tenen clar que participar en el primer Espai Test ramader de Catalunya és unaper a tots dos. Cap d'ells prové d'una família amb tradició ramadera, no tenen finca ni tampoc diners per poder engegar un projecte i, per això, volen aprofitar aquesta iniciativa. De moment, viuen en una, a tocar del cobert de les cabres, però la idea és buscar algun lloc per viure a la zona i trobar feina que sigui compatible amb el projecte, ja que no paguen res però tampoc cobren.La seva idea és vendre els cabrits per carn i fer formatges, però han d'esperar a la primavera perquè ara les cabres encara són molt joves. El projecte no només inclou el ramat i tota la infraestructura, també els ofereixEltenen, mentre que només el 4% en tenen menys de 35 anys, segons les dades del cens agrari de l'any 2020. Que conclouen que d'aquí a 10 anys més de la meitat dels pagesos tindrà més de 65 anys. De fet, l'anynomés va haver-hi, mentre que el 2015 en van ser 800.Per tot plegat, l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya ha posat en marxa diverses iniciatives per fomentar, entre les quals hi ha la posada en marxa dels Espais Test., tècnica de l'ARCA, explica que aquests espais -finançats per fons Feder - són uns dispositius gestionats per diverses entitats d'un territori que ofereixen un espai físic per poder posar a prova el projecte agrari d'una persona o d'un col·lectiu que ja tenen una formació mínima adequada.A Catalunya hi ha un interès especial en promoure l'perquè, segons Megías, és un sector "molt fràgil i vulnerable als canvis". A més, assegura que acostumen a ser projectes de ramaderia petits i familiars i que "vertebren el territori", ja que sovint estan lligats a la, de manera que